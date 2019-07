Nic nového nás nečeká…

Nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a její prázdné populistické sliby nic nového nepřináší. Jsou vlastně jen jasným důkazem pokračování koalice lidovců, socialistů a nyní doplněné o liberály. Tak došlo jen k potvrzení, že v jejich programech není nic a že neoliberální stranický kartel není ochoten se své vlády vzdát a bude i nadále prosazovat současnou politiku EU, politiku slibů a ohlupování občanů jednotlivých evropských národních států. Bude to dál vyvolávat hospodářské, a s tím spojené společenské a politické krize, které otřásly a dále budou ještě otřásat Evropou. Pokračovat tak bude ona »slavná«, dávno překonaná krachující neoliberální politika. Opozice pak bude, žel, v nacionalistech, kteří však vnáší do evropské politiky jen další chaos a záměrně přiživují strach Evropanů, a pak skutečná opozice, která přináší alternativu, marxistická levice, dnes soustředěná v Evropské sjednocené levici, která však má málo sil a zatím voliče v jednotlivých zemích neuměla oslovit. Levice to tak nebude mít v EU vůbec jednoduché!

Ursula von Leyenová, dnes už bývalá německá ministryně obrany a dlouholetá spolupracovnice Angely Merkelové, otevřela ve svém projevu několik témat. Chce například v brzké době předložit nový evropský klimatický zákon. Evropa musí být podle ní spravedlivá v sociální oblasti. Mluvila například i o odpovídajícím zdanění velkých internetových firem, které v EU výrazně vydělávají. Chce i změnu azylové a migrační politiky. S tím vším by se dalo souhlasit. Otázkou ale zůstává provedení, tedy jak? Bez konkrétních řešení jsou nám sliby nové šéfky EK k ničemu. Z výsledku tajného hlasování je navíc patrné, že von der Leyenová nedokázala přesvědčit značný počet europoslanců. A to dokonce ani z těch frakcí, které jí oficiálně před tajným hlasováním vyslovily podporu. Myslím si, a nejsem rozhodně sám, že bude mít velký problém něco skutečně prosadit. Pokud tedy bude chtít a nezůstane jen u řečí a planých slibů.

Navíc s sebou Ursula von Leyenová přináší značné nebezpečí militarizace EU. Podle ní je třeba Evropskou pobřežní a pohraniční stráž výrazně navýšit. Dobře a co dál? Evropská armáda? Nebudeme platit vojáky dvakrát? Jednou do NATO a podruhé pro Brusel a jeho byrokraty?

Cílem KSČM vždy byla a je mírová, sociálně spravedlivá Evropa národních států. Jsem přesvědčen, že většina našich občanů i ostatních zemí EU chce, abychom měli kontinent, který je mírový. O válečné konflikty nikdo nestojí.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM