»Úložišťové« obce dostanou miliony

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poskytne obcím dotčeným výběrem hlubinného úložiště jaderného odpadu kompenzaci 53 milionů korun. Každá obec by měla dostat jeden milion. Peníze půjdou z atomového účtu, obce si je mohou vzít, anebo je mohou odmítnout.

»Není to žádné výkupné, žádný závazek, je to pouze milion korun za to, že se v posledních několika letech s nimi diskutovalo,« řekl po jednání se starosty dotčených obcí ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Peníze by měly dostat nejdříve v lednu 2021.

»Je to naprosto zlomková částka toho, co dotčené obce měly získat v minulosti. Částku jsme připraveni alokovat, musí projít legislativním kolečkem. Byli bychom hrozně rádi, aby to dopadlo do 31. prosince příštího roku tak, aby k 1. lednu 2021 už byla pro ně alokována,« uvedl Havlíček. Včerejší jednání označil za velmi seriózní a v nekonfrontační atmosféře.

Havlíček také řekl, že se o problémech 15 let nesprávně hovořilo, což bylo jednou z hlavních připomínek zástupců obcí. Ti podle něj respektují fakt, že se úložiště musí v ČR vytvořit. Podle Havlíčka byl dříve postoj resortu silový. »V mnoha směrem se argumentům dotčených lokalit nedivím,« konstatoval ministr, který je ve funkci více než dva měsíce.

Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 32 obcí a měst a 15 spolků, včera před jednáním zveřejnila stanovisko, v němž žádala po Havlíčkovi, aby zastavil práce na vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, než budou platit nové zákony. Ty by podle obcí měly zajistit rovnoprávnější postavení dotčených samospráv vůči státní správě a veřejnosti umožnit hájit své zájmy. Starostové také nesouhlasili s předloženým návrhem věcného záměru zákona o zapojení dotčených obcí a jejich obyvatel. Havlíček na to řekl, že se výběr lokalit pro úložiště v současnosti nemůže zastavit.

»My nemůžeme dělat to, že se nejdříve schválí zákon, což může trvat rok, 1,5 roku, a teprve se následně zúží výběr lokalit. My musíme s tím paralelně jet, ale ten finální výběr, který bude zajímat každého ještě více, to znamená ze čtyřech na ty dvě a jednu, už pojede v režimu nového zákona,« vysvětlil.

Obce a veřejnost se podle Havlíčka mohou k záměru zákona vyjádřit v následujících 2,5 měsících. Termín k vyřízení všech jejich připomínek je do letošního 30. září.

Obce mají z rozhodování úředníků stále obavy. »Nejsou nám stále jasná kritéria, podle kterých chce někdo výběr lokalit dělat,« řekl například starosta obce Chanovice Petr Klásek. Lokality byly podle něj od počátku vybírány bez konzultace s dotčenými obcemi. Naprostá většina z nich přitom s výběrem nesouhlasí, uvedl Klásek a připomněl, že příslušný zákon v ČR chybí už 16 let.

Mezi zvažované lokality pro hlubinné úložiště patří Kraví hora na Žďársku, Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březový potok poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdaléna na Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku, Hrádek na Jihlavsku, Horka na Třebíčsku a další dvě místa nedaleko jaderných elektráren – Na Skalním u Dukovan a Janoch u Temelína.

Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065. Náklady na jeho stavbu a provoz mají podle dřívějších informací dosáhnout zhruba 111 miliard korun. Nyní se vyhořelé palivo z jaderných bloků ukládá do meziskladů přímo v areálech elektráren.

Obce si kompenzaci zaslouží

Otázky Haló novin pro stínového ministra průmyslu KSČM Pavla Hojdu

Ministerstvo začne rozdávat obcím, na jejichž území se uvažuje o vybudování úložiště jaderného odpadu, miliony za to, »že se s nimi diskutovalo«. Je to správné? Není to úplatek?

Nemyslím, že by si stát obyvatele uvažovaných lokalit uplácel. Obce si zkrátka určitou kompenzaci zaslouží. Tuto věc nelze lámat přes koleno. Je nutno s obcemi diskutovat a přesvědčit je argumenty na straně jedné a, ano, třebas i výhodami na straně druhé. I takováto kompenzace je jednou z cest. Navíc je jasné, že pokud by vláda nepřišla s finančními stimulacemi a bonusy, převládly by v lokálních debatách iracionální hlasy – o údajném riziku rakoviny, o možnosti kontaminace spodních vod apod. Musíme chápat, že ukládání jaderného odpadu vyvolává v mnoha lidech značné obavy. Ty jsou ovšem zbytečné, protože dobře zabezpečené úložiště může obcím spíše prospět, například tvorbou pracovních míst.

Obavy z nevyhořelého paliva pod zemí jsou tedy zcela zbytečné?

Pakliže se ve státní energetické koncepci píše, že ČR chce v příštích letech vsadit na jadernou energii, otázka, co s vyhořelým palivem, se řešit musí. A vzhledem k tomu, že vláda nejednala a patrně asi ani neuvažovala o uskladnění na území jiného státu, pak se musí nalézt místo na území ČR. A nepovažuji to za problém. Jsem přesvědčen, že s vývojem technologií půjde toto vyhořelé palivo recyklovat a stane se tak vzácnou surovinou. Stát musí obcím samozřejmě zaručit, že úložiště bude naprosto bezpečné a ani v případě zemětřesení nebude ohroženo životní prostředí či zdraví občanů.

Jak občanům vysvětlit význam jaderné energetiky?

Například tím, že zdůrazníme, že je k životnímu prostředí často šetrnější než neuvážené masivní uplatňování obnovitelných zdrojů bez znalosti souvislostí a důsledků, včetně ekonomických. Že je to pro Českou republiku jediná cesta, jak snížit naši uhlíkovou stopu a splnit tak naše mezinárodní ekologické závazky. KSČM od samého počátku podporuje výrobu elektrické energie z jádra. Ostatní zdroje, zejména obnovitelné, by měly být s ohledem na přírodní podmínky v ČR pouze doplněním energetického mixu. ČR bohužel není v situaci např. Rakouska, Německa nebo Švýcarska, které mají k dispozici významné vodní toky pro využití energie vody nebo rozsáhlé plochy pro větrné farmy. Přesto KSČM nezavrhuje výrobu z těchto zdrojů, ale v míře, která neohrozí plynulost dodávky elektřiny do sítě v případě nepřízně počasí nebo nedostatku paliva pro zdroje, využívající biomasu atd.

