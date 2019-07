Ilustrační FOTO - Pixabay

Dostupné bydlení je pro mnoho lidí nedostupné

Dostupnost nového bydlení v ČR je ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi druhý rok po sobě nejhorší. Nový byt vyjde na 11,2 průměrného ročního platu. Poradenská společnost Deloitte porovnává ve studii loňské údaje z 12 evropských zemí.

»Za prvé to potvrzuje, že bydlení je jeden z klíčových problémů ČR. A že by se na to, co má ve svém programovém prohlášení, vláda měla daleko více soustředit po zbytek svého mandátu,« zdůraznil pro Haló noviny místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiří Dolejš (KSČM). Problém bydlení může podle něj postihnout zejména sociálně citlivé kategorie, protože bez zajištěného bydlení jsou bezprostředně ohrožené. Týká se to začínajících rodin i seniorů. »Jednak jde o lidi, kteří usilují o vlastnické bydlení, ale pro nás je důležitější druhá část lidí, kteří na tom budou ekonomicky tak, že pro ně by mělo být dostupnější buď nájemní bydlení, nebo bydlení v družstevním sektoru. A tady je viditelná slabina ČR – my máme poměrně vysoké procento vlastnického bydlení, skoro 70 procent lidí bydlí ve vlastnickém sektoru, a přitom je velká část z nich ještě zatížena hypotékou,« prohlásil Dolejš s tím, že nájemné bydlení je u nás popelka, je třeba zlepšit a rozšířit jeho nabídku. »A to takového, které by nebylo za vysoké nájmy, ale bylo dostupné. A to může nabídnout na neziskové bázi především obec, případně družstva. Mělo by to být prioritou této vlády,« dodal poslanec KSČM.

Místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiří Dolejš (KSČM).

Dolejš podtrhl, že bydlení je jednou z klíčových priorit, která se nedá řešit ze dne na den, ale je třeba předkládat už první řešení, které však zatím Babišova vláda nepředložila. »Je tu jen jakási předzvěst, ale není to systémové řešení. Pomoc obcím v nabídce dostupného nájemného bydlení a podpora rozvoje družstevního sektoru by měla být daleko výraznější a masivnější,« tvrdí poslanec.

Nejlépe jsou na tom Portugalci

Nejsnadněji na bydlení dosáhnou Portugalci, na nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních vynaloží průměrně 3,8 ročního platu. Následuje Belgie (čtyři průměrné roční platy) a Norsko (pět). »V transakčních cenách dohání Česko západní země. Průměrná cena se v ČR meziročně zvýšila o 16,8 %. Ceny v Praze rostly ze všech sledovaných hlavních měst nejvíce, o 22,2 % na 3162 eur (80 950 Kč) za metr čtvereční,« uvedl manažer v oddělení nemovitostí Deloitte Petr Hána.

Po Praze vzrostly meziročně ceny nových bytů nejvíce v Paříži (o 20,7 %), Lisabonu (o 15,9 %) a Budapešti (o 12,8 %). Naopak ve Vídni stouply o 1,5 %, v Římě o 1,5 % klesly. Nejdražší ze 13 vybraných metropolí Evropy byla loni vnitřní Paříž, kde stál nový byt v průměru 330 500 Kč za m2. To je čtyřikrát víc než v Praze. S výrazným odstupem následovaly Kodaň (155 700 Kč), Amsterdam (131 790 Kč) a Berlín (127 310 Kč). Nejlevnější byly Riga (44 650 Kč) a Budapešť (47 440 Kč).

Z českých měst jsou do studie zahrnuty také Brno a Ostrava. V Brně cena nového bytu meziročně vzrostla o 12 % na 58 830 Kč za m2, v Ostravě o 30,3 % na 43 340 Kč. »Růst cen bytů v Česku ženou nahoru zvyšující se stavební náklady, regulační opatření ČNB a zdlouhavé povolovací procesy. Poptávková horečka však mírně klesá a v letošním roce tak můžeme očekávat určitý pokles prodejů ve všech oblastech. Navzdory tomu zůstává pokles cen spíše nepravděpodobný,« doplnil konzultant v oddělení nemovitostí Deloitte Vojtěch Petrík.

V ČR bylo podle studie loni dokončeno zhruba 34 tisíc bytů, tj. přes tři nové byty na 1000 obyvatel. Nejvíc nových bytů bylo dokončeno ve Francii (459 800), kde se dokončilo i nejvíce bytů na 1000 obyvatel (6,9). Francie vévodí také v žebříčku připravovaných staveb, chystá se stavba téměř 420 tisíc bytů. Nejméně, 2100 bytů, se chystají stavět v Lotyšku. V ČR je podle studie ve výstavbě přes 33 tisíc nových bytů.

»Celkem je v ČR téměř pět milionů bytů a z hlediska počtu bytů na tisíc obyvatel se řadíme mezi Norsko a Dánsko,« dodal Hána.

Podle výše nájmu Deloitte srovnávala 43 měst z 15 zemí. Nejvyšší měsíční nájemné je v centru Paříže (712 Kč za m2), následují Oslo (648 Kč) a Trondheim (545 Kč). Nejnižší nájemné bylo v maďarských městech Debrecín (164 Kč za m2) a Györ (166 Kč). Z českých měst je Praha s 343 Kč za metr čtvereční měsíčně na 13. místě. Brno je na 30. příčce (246 Kč), Ostrava (169 Kč) na 41. místě.

(ku)