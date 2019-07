Ilustrační FOTO - Haló noviny

Opisování od KSČM je neuvěřitelné

Poslanci hnutí STAN se probudili. Chtějí zakotvit ústavní právo občanů ČR na pitnou vodu. Jejich novela Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR, by také stanovila, že vodní zdroje by byly ve veřejném užívání a spravoval by je stát.

Starostové jsou už v pořadí třetí, kteří s tímto tématem přišli. První byli komunisté, druzí lidovci, kteří požadují ústavní ochranu vody. Kdyby situace nebyla tak vážná, mohla by se reakce na sucho a s tím související nedostatek vody v ČR zdát až hysterická, někomu snad i legrační. Proč? Jde o to, že KSČM má ochranu vody ve svém programu, dlouhodobě ji prosazuje, jde také o jednu z jejích podmínek k toleranci současné menšinové vlády ANO a ČSSD. Tam rozhodně nejde o žádné překvapení. To se týká spíš KDU-ČSL a STAN, jejichž poslanci přispěchali trochu opožděně se stejným požadavkem. Přesto většina médií dává větší prostor jejich názorům.

»Ochrana vody se v poslední době stává opravdu populárním tématem. KSČM má ochranu vody a přírodních zdrojů ve svém programu dlouhodobě. A jak vidíte, snažíme se tento cíl naplňovat,« reagovala pro náš list stínová ministryně životního prostředí KSČM, poslankyně Marie Pěnčíková. Je ráda, že se konečně i někteří další kolegové odhodlali se bojem za záchranu vody začít zabývat. Na druhou stranu, u řady z nich je to podle ní možná jen populistický výkřik, protože jejich strany byly u privatizace vodovodů v řadě měst. »KDU-ČSL byla minulé volební období ve vládě, měla ministra zemědělství, a přesto se o nic zásadního v hospodaření s vodou nezasadila. My jsme tento návrh předložili s dobrým úmyslem a byli jsme připraveni o něm debatovat,« zdůraznila Pěnčíková.

Stínová ministryně životního prostředí KSČM, poslankyně Marie Pěnčíková.

KSČM nebude sabotovat diskusi

To, že najednou přichází i jiné kluby s vlastními návrhy, je na jednu stranu přínosné, na druhou stranu se opět zbytečně budou tříštit síly, jen aby někteří ukázali, že oni se taky snaží něco dělat, tvrdí poslankyně KSČM. »Uvidíme během projednávání, jestli to myslí vážně nebo se jen snaží nahnat politické body. Pro nás je téma ochrany vody a přírodního bohatství opravdu zásadní, proto jsme návrh předložili a samozřejmě si za ním stojíme. Rozhodně však nebudeme ti, kdo bude sabotovat diskusi o všech návrzích. Pro nás je zásadní výsledek. Ale uvidíme, jak se zachovají kolegové a jejich ega,« dodala stínová ministryně KSČM.

Zdroje pitné vody by podle STAN sloužily v první řadě k zásobování lidí, a to udržitelným způsobem. Zásobování vodou by podle předlohy zajišťovaly obce na neziskovém principu. »Právě v zavedení neziskovosti nakládání s pitnou vodou spočívá nejvýznamnější dopad navrhované úpravy,« napsali předkladatelé v důvodové zprávě. Bezesporu mají pravdu, ale proč s tím přicházejí až nyní? Přiznávají, že privatizace vodárenské infrastruktury se neosvědčila, protože soukromé zahraniční společnosti do ní dost neinvestují a stávají se havárie. Následné ztráty vody stejně jako opravy pak hradí domácnosti, stojí ve zdůvodnění…

To vše požadují také komunisté, ale z členů KSČM určitě nebyl jediný pro privatizaci vodáren atd., zvláště pak do zahraničních rukou. Zajímavé by bylo zjistit, jak to bylo u lidovců či členů dnešního hnutí STAN, když se překotně naše národní přírodní bohatství privatizovalo. Jen si vzpomeňme na to, jak i v tomto případě musely názory komunistů v minulosti čelit posměchu kolegů z jiných politických stran, ale i opovržení většiny médií.

Objevují dávno známou pravdu

Domácnosti, které vodou zásobují zahraniční provozovatelé infrastruktury, podle poslanců STAN navíc platí za vodné víc peněz, než ty, jejichž vodárny vlastní a provozují města a obce. Což komunisté od počátku netvrdili, že se to stane? Ale poslouchal je někdo? Vysloužili si jen kritiku, že brání privatizaci.

»Navzdory regulaci cen pitné vody navyšují zahraniční koncerny odběratelům vody ceny o zisk, který se v průměru pohybuje v řádu desítek procent z vodného i stočného,« uvedli poslanci – nikoli komunističtí, ale STAN. Koncerny navíc většinu peněz podle nich vyvádějí do ciziny. Jaké překvapení, že? Pravici už opravdu musí hodně téct do bot, když používá většinu argumentů KSČM, kterými ještě před lety opovrhovala a ponižovala jejich nositele. Inu, situace se změnila, a mnozí spoléhají na krátkou paměť občanů.

Ve Sněmovně už jsou dvě poslanecké ústavní novely o ochraně vody. Jednu podali komunisté, druhou lidovci. K předloze KSČM se vláda postavila záporně, lidoveckou čeká posouzení v pondělí. Poslanci se předlohami začnou zabývat nejdřív v září. Možnosti ústavní ochrany vody zjišťuje i ministerstvo zemědělství. Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek přislíbil, že klub by mohl návrh v prvním čtení podpořit.

(ku)