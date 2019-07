Ilustrační FOTO - Haló noviny

Čína kritizovala primátora Hřiba

Čína vyzvala primátora Prahy Zdeňka Hřiba a vedení města k tomu, aby nepoškozovali čínsko-české vztahy. Oznámil to mluvčí ministerstva zahraničí Keng Šuang. Hřib kritiku odmítl a naznačil, že smlouva o partnerství Prahy a Pekingu je zřejmě mrtvá.

Podle Keng Šuanga se rada české metropole i primátor v »jistou dobu zachovali velice špatně« v otázkách čínské národní suverenity a klíčových zájmů, které se týkaly i Tibetu nebo Tchaj-wanu. Tyto kroky se podle mluvčího dotkly citů čínského lidu a narušily vztahy mezi oběma zeměmi. Reagoval tím na dřívější Hřibovo prohlášení o změně takzvané sesterské smlouvy, kterou s Pekingem uzavřelo minulé vedení Prahy. Z něho chce současná rada hlavního města odstranit bod, kterým Praha uznává jedině Čínu.

»To je hlavní důvod, proč dotyčné strany a jedinci z Prahy nejsou v Číně vítáni,« prohlásil mluvčí. Prahu vyzval, aby svůj postoj přehodnotila a přestala narušovat čínsko-české vztahy. »Jinak to nakonec poškodí jejich vlastní zájmy,« uvedl na závěr.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) na to reagoval tím, že partnerství českého a čínského hlavního města má být apolitické a pokud jde o vztahy obou zemí, Čína by se měla zaměřit na plnění investic v tuzemsku, které v minulosti slíbila. »Chceme mít apolitická partnerství založená na kulturní výměně, která budou oboustranně výhodná,« uvedl primátor a dodal, že Peking ve smlouvách například s Londýnem nebo Rigou podobnou deklaraci rovněž nemá.

Podle Hřiba je zároveň pravděpodobné, že partnerství Prahy a Pekingu zcela padne. »V případě neúspěchu vyjednávání je vypovězení celé smlouvy realistickým závěrem,« uvedl Hřib. Ještě ostřeji pak zareagovali Hřibovi koaliční partneři z TOP 09 a Praha sobě.

Ministerstvo zahraničí ČR se ve věci nijak angažovat nechce. »Podporujeme kontakty obou zemí na regionální úrovni, tyto vztahy však ministerstvo zahraničí nemůže ze své pozice nijak ovlivňovat,« uvedl Černínský palác v tiskovém prohlášení.

Smlouvu s Čínou město pod vedením Adriany Krnáčové (ANO) podepsalo v roce 2016. Zakotvuje kulturní a hospodářskou spolupráci mezi oběma městy. V třetím článku smlouvy se hovoří o tom, že Praha respektuje politiku jedné Číny. Tehdejší vedení tvrdilo, že Peking článkem podmiňoval plánované zapůjčení pandy do pražské zoo. Po nástupu nového vedení Prahy v čele s Piráty radnice uvedla, že třetí článek chce ze smlouvy vyhodit. Poté bylo zrušeno čínské turné orchestru PKF – Prague Philharmonia, které se mělo uskutečnit od 17. září do 5. října. Čínské úřady termín odložily na neurčito. Podle vedení PKF je důvodem, proč filharmonici přišli o povolení turné v letošním roce, právě Hřibovo prohlášení o změně sesterské smlouvy s Pekingem. Čína podmínila povolení k turné PKF – Prague Philharmonia kritikou postojů vedení Prahy, to však filharmonie odmítla. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na konci dubna oznámil, že se kvůli tomuto problému sejde s čínským velvyslancem. Žádná schůzka však médiím prezentována nebyla.

(ste)