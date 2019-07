Theresa Mayová. FOTO - wikimedia commons

Mayová na konci prozřela

Ať už si Británie pro svůj odchod z Evropské unie vybere jakoukoli cestu, musí být dlouhodobě udržitelná a musí zemi spojit.

Ve svém posledním velkém projevu předtím, než příští týden odejde z funkce, to dnes prohlásila britská premiérka Theresa Mayová. Zároveň zdůraznila, že ohledně brexitu je třeba dosáhnout kompromisu.

Mayová uvedla, že má obavy o »stav politiky«, domácí britské i té mezinárodní. Varovala, že ochota hledat kompromisy se stala »nemoderní«, a odsoudila populisty, kteří dávají »jednoduché odpovědi« na složité problémy. Premiérka rovněž kritizovala »politiku, která se snaží rozdělovat«, a prohlásila, že »někteří ztrácejí schopnost nesouhlasit bez toho, že by zároveň ponížili názory ostatních«.

Obavy má Mayová rovněž kvůli »narůstajícímu absolutismu« ve světové politice, což, jak poznamenala agentura AP, nejspíš mnozí vyhodnotí jako vzkaz jejímu nástupci a zároveň americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

»Dnešní neschopnost spojit principy s pragmatismem a dosáhnout kompromisu, když je to potřeba, vedou celou politickou rozpravu nesprávnou cestou,« prohlásila premiérka. »Vedlo to vlastně k něčemu, co je určitou formou absolutismu - kdy jeden věří, že když jednoduše sdělíte svůj postoj dostatečně nahlas a budete ho dlouho opakovat, tak dosáhnete svého. Vedlo to ke zhrubnutí naší veřejné debaty,« dodala.

(čtk)