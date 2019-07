FOTO - Pixabay

Těhotné by nemusely z vězení automaticky

Vězněným těhotným ženám nebo matkám dítěte mladšího jednoho roku soudy již možná nebudou muset automaticky přerušovat výkon trestu. V novele trestního řádu skupina poslanců ze šesti stran navrhuje, aby soud mohl každý konkrétní případ stejně jako u těžce nemocných vězňů posoudit a rozhodnout, zda se žena dostane dočasně na svobodu, nebo ne.

Novela reaguje na případ ženy, která byla odsouzena na 30 let za vraždu sběratele. Soud jí musel přerušit výkon trestu, když se zjistilo, že otěhotněla. V té době byla ve vazební věznici v Hradci Králové. Trest bude mít žena přerušený patrně do září příštího roku, tedy do jednoho roku dítěte.

»Celý problém spočívá v tom, že pokud žena otěhotní, tak podle současného zákona bez ohledu na závažnost provinění musí soudce trest přerušit. Soudci jsou tak de facto v legislativní pasti, ze které nemohou ven, i když by jim zdravý rozum i morálka říkaly něco jiného,« uvedl při představení novely poslanec Jan Farský (STAN), který stojí v čele předkladatelů normy. Kromě něj novelu podepsali i zástupci Pirátů, SPD, ČSSD, KSČM a TOP 09.

»Vnímám to, že odborná i soudní veřejnost se ohledně návrhu názorově liší, že k tomu nepanuje jednotný názor. Na druhou stranu nelze popřít, že určitá skupina závažných trestných činů, která je páchána díky tomu, že tyto osoby jsou automaticky pouštěny nebo jim je přerušován výkon trestu, tady existuje,« řekl našemu listu stínový ministr spravedlnosti KSČM, místopředseda sněmovního ústavně právního výboru Stanislav Grospič. Od předložení novely si prý slibuje především to, že se tato otázka otevře a bude se o ní diskutovat. Zároveň upozornil, že i když by novela byla schválena a stala se součástí právního řádu, tak to nebude znamenat automaticky druhý extrém, ale bude záležet na posouzení soudcem daného stavu. »To je podle nás primární, že to nebude automatické právo, ale že soudce bude moct zvážit daný stav a v tomto smyslu stojí za to tento návrh projednávat a posouvat ho dál. Myslím si, že bude správné, aby soud zvážil každý konkrétní případ, a podle toho bude postupováno,« řekl Grospič.

Parlament si navykl zákony sešněrovat

Současná úprava trpí podle předkladatelů nedostatkem právě v tom, že přerušení trestu musí nastat pouhým naplněním zákonných podmínek, soud tedy nemůže rozhodnout jinak. »Soud tedy nemá jakoukoliv možnost úvahy, ale musí bez dalšího rozhodnout o přerušení výkonu trestu u takové odsouzené. Samotná doba přerušení výkonu trestu je pak vázána na trvání důvodů samotného přerušení, tj. těhotenství nebo dítě mladší jednoho roku,« stojí v důvodové zprávě.

Pokud by novela platila, soud by posuzoval, zda nastaly tak vážné důvody, že ženu dočasně propustí na svobodu. Předkladatelé ve zdůvodnění uvádějí, že soud by mohl vzít v potaz například i to, zda by pobyt vězenkyně na svobodě nebyl pro společnost nebezpečný nebo zda nebude pokračovat v trestné činnosti.

Navíc podle autorů novely nelze opomenout ani skutečnost, že může docházet k úmyslně opakovanému přerušování výkonu trestu z důvodu opakovaných těhotenství odsouzené.

V zákoně by zůstalo ustanovení, že soud přerušení výkonu trestu zruší, pokud existuje obava, že odsouzená nebo odsouzený uprchne, nebo pokud přerušení trestu zneužívá. Ustanovení se vztahuje na vězněné těhotné ženy nebo matky s dětmi do jednoho roku i na dočasně propuštěné těžce nemocné vězně.

S věcným záměrem návrhu je možno souhlasit také podle stínové ministryně pro legislativu KSČM Zuzky Bebarové Rujbrové. »Bohužel parlament si navykl sešněrovat nejenom trestní zákoník, ale všechny zákony tak, že soudcům zúžil možnost rozhodování v takových případech, jako je případ zmíněné vražedkyně. A pokud je něco striktně dáno, musí to soudce dodržovat,« reagovala pro náš list. Obecně tedy lze podle ní se záměrem novely souhlasit, i když je škoda, že na zmíněný případ vražedkyně se to vzhledem k zákazu retroaktivity už nebude vztahovat.

»Bohužel tato témata otvíráme až na základě konkrétních případů zvláště v letní okurkové sezoně. Svědčí to o tom, že ani ministerská legislativa ani parlament dostatečně nedomýšlí důsledky toho, co schvaluje,« dodala Bebarová Rujbrová.

Navrhovaná úprava by podle předkladatelů zvýšila nároky na vězeňskou službu. Pro odsouzené ženy, které otěhotní a soud by jim výkon trestu nepřerušil, by musela zajistit odpovídající ubytovací a zdravotní podmínky.

Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodne o ní parlament. Předkladatelé chtějí, aby Sněmovna novelu schválila zrychleně v prvním čtení

(jad)