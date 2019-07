FOTO - Pixabay

Ve zdravotnictví vázne komunikace

Ředitelé nemocnic vidí podle průzkumu největší rezervy v komunikaci. Nejen mezi vedením a personálem a personálem s pacienty, ale také při spolupráci s praktickými lékaři.

Vyplývá to z průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu ředitelů nemocnic 2019, který letos v březnu zorganizoval Health Care Institute (HCI). Osloveni byli ředitelé 154 nemocnic, odpověděla asi polovina.

Téma komunikace se objevilo jako zásadní nedostatek nemocnic už v loňském ročníku průzkumu. Nově se ale objevila komunikace s poskytovateli primární péče, tedy praktickými lékaři, gynekology a stomatology. Více než 80 procent ředitelů nemocnic vidí rezervy také v efektivitě práce a nutnosti optimalizace pracovních procesů. Pomoci by s ní, i s komunikací mezi praktickými lékaři a nemocnicí, podle nich mohla větší elektronizace.

Podle ministerstva zdravotnictví je to cílem připravovaného zákona o elektronizaci zdravotnictví. »Chceme, aby se sdílela data nejen o lécích, ale také o vyšetřeních a laboratorních testech a jejich výsledcích. Prioritou je vytvořit důvěryhodné prostředí a nabídnout užitečné služby a řešení, které povedou k efektivní komunikaci,« uvedl ministr Adam Vojtěch (za ANO).

Dnešní doba odcizuje člověka člověku

Téma komunikace mezi lékařem a pacientem, ale také komunikace mezi zdravotnickým personálem, je podle člena sněmovního výboru pro zdravotnictví Daniela Pawlase (KSČM) velké téma, které bude, ač se to nezdá, do budoucna jedním z klíčových faktorů při úspěšnosti lékařské péče. »Všechny zdravotnické obory v posledních desetiletích prošly velkými změnami a pokrok v úspěšnosti léčby je zřejmý a viditelný. Bohužel s pokrokem a vysokou mírou zátěže zdravotnického personálu, ať už oprávněné v podobě praktické nutnosti celoživotního vzdělávání, nebo neoprávněné, nebo spíše přesněji řečeno zatěžující, ale přesto potřebné v podobě vysoké míry administrativy, způsobuje, že komunikace s pacientem vázne v čím dál větší míře a člověk a jeho duše v zdravotnickém systému je do značné míry upozaděn a člověk zůstává v podstatě se svým zdravotním problémem sám, nebo pouze s rodinou a nejbližšími,« řekl Pawlas našemu listu. Přitom právě vlídné hřejivé slovo a zájem o člověka je podle něj strašně důležitý a má prokazatelně léčivý účinek. »Bohužel dnešní hektická doba odcizuje člověka člověku a je patrné, že se lidé bojí komunikovat, sdělovat své pocity a dát do života trochu emocí a prožitku. Ano to bolí a nutí nás to pak začít uvažovat o důležitosti našeho počínání a často si pak uvědomíme, že naše každodenní kroky jsou povrchní a že vlastně emočně nežijeme, ale přežíváme,« míní Pawlas. Tento stres je podle něj umocněn i personální nouzí, kdy většina nemocnic a zdravotnických zařízení bojuje s nedostatkem zdravotnického personálu a budoucnost se nejeví v optimistických barvách. »Přitom nemocných neubývá, ale naopak s prodlužujícím se věkem dožití se nemocnost zvyšuje. Musíme věřit, že tento trend se nám podaří změnit i za pomoci nových zákonných norem, které pomůžou zdravotnictví jako celku,« věří Pawlas.

Problémem zůstává nedostatek personálu

Podle průzkumu rovněž více ředitelů než loni vnímá jako zásadní problém nedostatek personálu. Zatímco před rokem chyběli lékaři 64 procentům z nich, letos to bylo už 84 procent. V případě sester byla situace kritická už loni, nedostatek pociťovalo 78 procent nemocnic. Letos jich ještě o tři procentní body přibylo.

Za problematickou z hlediska bezpečnosti personálu ředitelé považují agresivitu pacientů a jejich příbuzných, obávají se také syndromu vyhoření u personálu. Meziročně vzrostl počet ředitelů, kteří za problém označili riziko nákazy v nemocnici. Už od loňského roku se ČR potýká například s epidemií spalniček, ministerstvo doporučilo přeočkování zdravotníků ve státních nemocnicích.

V otázce hospodaření nemocnic se jejich vedení neshodují. Pouze necelá polovina se domnívá, že české nemocnice hospodaří v průměru efektivně. Asi 38 procent z nich je přesvědčeno o opaku. Kolem 70 procent respondentů uvedlo, že vnímá potřebu přijmout opatření, která povedou k zefektivnění chodu zařízení.

