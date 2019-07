Atomový Hřib a ostudná zahraniční politika

Velvyslanec ČLR vyzval slušným dopisem pražského primátora Zdeňka Hřiba a vedení hlavního města k tomu, aby nepoškozovali čínsko-české vztahy. Opravdu se není co divit po sexuálním výletu českých Pirátů na Tchaj-wan. Současné pražské koalici by zajisté prospěly kurzy diplomacie. Zdeněk Hřib se totiž chová jako malé rozmazlené dítě, které může vše, nač si vzpomene.

Primátor by rozhodně neměl urážet naše partnery a poškozovat tak zájmy ČR. A už vůbec mu nepřísluší, aby označoval Čínu za nespolehlivého obchodního partnera. Třeba by bylo dobré, aby se na výsledek své cesty zeptal těch, kteří s podniky v Číně obchodují... Asi by se divil. Svým chováním jednoznačně narušuje naše vztahy z ČLR, které jsou na velmi dobré úrovni. Zároveň tím ohrožuje obchodní vztahy mnoha českých firem, které již úspěšně pronikly na čínský trh nebo se o to v současné době pokoušejí.

Opravdu se obávám, jak celá tato nepříjemná situace dopadne. Do hry se totiž zapojil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, který se chce setkat s čínským velvyslancem v Praze. Ministr, o jehož schopnostech vést českou diplomacii velmi pochybují mnozí.

Tomáš Petříček rozhodně nepatří mezi profesionální diplomaty, které by partneři v zahraničí akceptovali, a zřejmě nikdy patřit nebude. Navíc dělá jednu chybu za druhou. Například nedávno napsal našemu velvyslanci v Hanoji, že Vietnam není pro nás prioritou. To vše poté, co se předsedové vlád ČR a VSR dvakrát za sebou setkali a potvrdili si dlouhodobě výhodné vztahy. Věřte mi, že jsem se necítil nejlépe při červnové návštěvě Vietnamu poté, co jsem se tuto informaci dozvěděl. Nejen já osobně považuji Vietnam za jednoho ze strategických partnerů. Mohu připomenout návštěvy prezidentů Klause, Zemana a dalších. Pan ministr má ale asi jiný názor.

Co jsou tedy Vaše priority, pane ministře? Kdy nám je konečně představíte? Asi nikdy.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM