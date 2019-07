Léky

Soused přišel z lékárny a přinesl si za pouhých 150 Kč doplatku depozitní antibiotikum. Rodinná rada se sešla a usoudila, že dědek je nemožný, když na krabičce není jméno z předpisu, ale jiné jméno od jiné firmy. Cena stejná, účinná složka léku stejná. Tak to by šlo jako náhrada. Jenže manželka, která má »zobání« více, se přidala se dvěma horšími příklady. Jeden lék – podle předpisu bez doplatku – dlouhodobě »není«. Náhrada je ale s doplatkem. Potřebuješ tak moc lék? Připlať! Je to asociální, ale lék JE!

Další hezký »objev« do voničky diskusí na téma »léky« je daleko horší. Vaše tabletky budou až v srpnu. Tak jsem se porozhlédl. Těch léků a přípravků chybí v lékárnách více než 100!!! Jsou mezi nimi i »dýchátka« pro astmatické děti. A tady už legrace končí. Volný trh je vynikající věc, když zboží jde k nám a ceny jdou dolů. Když ale na základě vykupování určitých položek za zahraničí tyto životně důležité léky chybí, pak je nejvyšší čas hlasitě žádat urychlený zásah vlády. Není to přece poprvé. A byl bych rád, aby to bylo naposledy.

Jaromír KOHLÍČEK, člen ÚV KSČM