FOTO - Pixabay

Amazon v Evropě stále víc naráží na odpor

Evropské dozorčí orgány prověří, zda Amazon neporušuje pravidla hospodářské soutěže. S americkým internetovým prodejcem zahájí oficiální šetření, uvedla v tomto týdnu Evropská komise (EK). Údajně hodlá zjistit, zda se společnost chová legálně při zacházení s obchodníky, kteří své zboží jejím prostřednictvím nabízejí. Pokud zjistí pochybení, může Amazonu vyměřit pokutu odpovídající až deseti procentům jeho ročních tržeb.

Příjmy ze zboží nabízeného třetími stranami činí podle Amazonu již 58 procent jeho hrubých tržeb. EK se při svém šetření zaměří na dohody s firmami, jež nabízejí výrobky na platformě Amazonu Marketplace. To, že Amazon vystupuje v dvojí roli - jako nákupní platforma a prodejce zároveň - mu poskytuje nad těmito obchodníky tržní výhodu.

Je to sice poprvé, co se EK přímo zaměří na online retailový obchodní model Amazonu, společnost ale už byla v EU vyšetřována dvakrát, a to kvůli daním a kvůli praktikám při prodeji elektronických knih.

Amazon již uvedl, že bude s vyšetřovateli plně spolupracovat. Jak dříve napsala agentura Bloomberg, v konečném důsledku by šetření mohlo vést ke změně způsobu fungování firmy.

Změnu postoje vůči třetím stranám nařídil americké internetové společnosti již německý úřad pro kontrolu hospodářské soutěže. Amazon po dohodě s úřadem upraví podmínky pro prodejce, kteří své výrobky nabízejí prostřednictvím jeho internetového obchodu. Prodejci mu totiž vyčítali zadržovaní či zpožďování plateb nebo netransparentní rušení a blokování svých účtů. Úřad chování Amazonu na jejich podnět od listopadu 2018 přezkoumával a nyní jim dal za pravdu.

Upravená pravidla mají platit nejen v Německu, které pro firmu představuje po Spojených státech druhý největší trh, ale i na britském, francouzském, italském a španělském trhu, stejně jako na trhu americkém a asijském, sdělil německý úřad.

Nezávisle vyšetřují chování Amazonu také další země EU, jako je Lucembursko, Rakousko nebo Itálie.

Bouří se i odbory

Nespokojeni ovšem nejsou jen obchodníci. Německé odbory zorganizovaly počátkem týdne stávku zaměstnanců Amazonu za vyšší mzdy. Odborový svaz Verdi využil slevovou akci amerického internetového prodejce a vytýčil heslo: »Už žádná sleva na náš příjem«.

»Zatímco Amazon podporuje slevami hon na výhodné nákupy výraznými slevami, nedostávají zaměstnanci mzdu, která by pokryla jejich životní náklady,« napsal v prohlášení Orhan Akman, který se ve Verdi zaměřuje na maloobchod.

Verdi bojuje za podepsání kolektivní smlouvy a vyšší mzdy pro německé zaměstnance Amazonu již přes šest let, napsala agentura DPA. Opakovaně tak činí i stávkami. Tento odborový svaz zaměstnanců ve službách nyní požaduje, aby univerzální dohoda o kolektivním vyjednávání byla závazná pro celý maloobchodní sektor v Německu. Jak řekl Akman agentuře Reuters, respektovat by ji musel i Amazon.

V Polsku se pak při příležitosti letošní masové slevové akce uskutečnilo podle webu listu Gazeta Wyborcza (GW) stávkové referendum.

(eko)