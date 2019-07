Josef Bouda (nejen) o osmdesátinách Karla Gotta

Projekt »Karel Gott revival Morava« vznikl spojením Josef Boudy a Radka Vernera jako pocta mimořádné hudební osobnosti, která reprezentuje dříve československou, v současnosti českou, vlajku a je možné ji postavit na úroveň zahraničních ikon populární hudby, jako jsou Elvis Presley, Tom Jones nebo Frank Sinatra. Jedná se samozřejmě o Karla Gotta. A protože legendární Zlatý slavík oslavil v předchozích dnech osmdesátiny, doslova se nabízel rozhovors Josefem Boudou, jehož hlas je od Mistrova k nerozeznání.

Jak jste vy a vaše kap ela oslavili osmdesátiny Karla Gotta? Popřáli jste i samotnému Mistrovi?

Jubileum Karla Gotta pro nás bylo důležité a zásadní. Bylo příležitostí poděkovat za inspiraci a za dosavadní motivaci pracovat jako revivalová formace. Gratulací jsme adresovali několik, s našimi přáteli jsme nad brněnskou přehradou natočili videogratulaci, upravili facebookový profil i web, a samozřejmě zaslali osobní gratulaci.

Jak často jste se s Karlem Gottem potkal a dal vám i nějakou dobrou radu?

Nevědomky nám radil celá léta, co jsme ho začali vnímat. Dnes je doba motivátorů, někteří na motivování druhých vydělávají nemalé peníze. Pro mě i naši formaci byl takovým osudovým motivátorem právě Karel Gott. Kluk, který se z dílny ČKD dostal na nejzásadnější světová pódia, kluk, který to nikdy nevzdal a skvěle reprezentoval sebe i svoji rodnou zem. Není to nádhera? Osobní radu nám adresoval při desátém výročí naší formace a zněla: »Dělejte dál lidem radost mými písněmi.« Budu se toho držet, dokud mi hlas dovolí.

Jak vlastně vznikl nápad k vytvoření revivalu Karla Gotta?

Před třinácti lety jsem potkal Radka Vernera a předvedl mu, jak zpívám. Radek byl v té době spíše rocker, hrál v kapelách a příležitostně doprovázel v rámci »one man show« různé akce. Já ho poprvé slyšel na oslavě MDŽ v Bučovicích. Slovo dalo slovo a tento rok je to třináctá sezona, kterou trávíme spolu a s dalšími hudebníky. Hlas a styl Karla Gotta jsem miloval od dětských let, byl jsem dříve víc fanouškem než revivalovým zpěvákem. Nezačal jsem si jeho písně zpívat z nějakého kalkulu, zpívám je, protože je mám rád, a doufám, že je to na mě znát.

Kterou píseň velkého Mistra máte nejraději a proč?

Ke každé příležitosti, ke každé životní chvíli bych mohl z toho neskutečného repertoáru domácích i cizojazyčných písní vybrat několik, které by se hodily. Rozhodně záleží na situaci a náladě. Pro můj život se zásadní rozhodně stala píseň Stokrát chválím čas. Byla u všech zásadních událostí, které mě v životě potkaly, a platí, že bylo jedno, jestli patřily k těm nejšťastnějším, nebo nejsmutnějším.

Proč se podle vás Karel Gott tak dlouho těší absolutní »top« divácké a posluchačské přízni?

Myslím, že je to o poctivosti, s jakou přistupuje k pěveckému řemeslu. Vždy miloval lidi, své posluchače.

Ti jednoduše poznali, že je tu někdo, kdo má absolutní talent, že je mimořádný a v podstatě nemá srovnání. Karel Gott si svoji pěveckou dráhu vysnil a nikdy se svých snů nevzdal. Zůstal tím srdečným profesionálem, který má srdce na správném místě. Jeho inteligenci a obrovskou psychickou sílu, kterou vzdoroval všem atakům, nikdy nepřestanu obdivovat. Charisma Karla Gotta je kapitola sama pro sebe, každému doporučuji využít příležitosti ho potkat. Věřím, že každý podlehne velmi rychle.

Jak jste sledoval pořady a články vážící se k životnímu jubileu Karla Gotta?

S hrdostí, že si jako národ dovedeme vážit lidí, kteří něco dokázali, kteří nás reprezentovali a dokázali svému řemeslu odevzdat naprosto vše. Byl jsem překvapený, kdo všechno se věnoval jubileu Karla Gotta, a měl jsem z toho radost. Narozeniny Karla Gotta slavilo Slovensko, Německo, Rakousko, Rusko i fankluby v severských zemích nebo USA. Myslím, že taková oslava nemá a nebude mít v našich podmínkách srovnání. Ten vrchol oslav kolem 14. července jsem si, jako fanoušek, opravdu užil.

A co naopak říkáte na některé propagandistické »kousky«, které se za každou cenu snažily zasadit Mistra do politické situace buď jako bezmála kolaboranta s minulým režimem, nebo naopak hledaly jeho údajnou »disidentskou« tvář?

Některých autorů mi bylo líto. Vždy mě šokuje, jak důsledně dokáží někteří veřejně deklarovat svoji nevědomost, nevzdělanost, zlobu a závistivost. Je to malost, která tu bude vždy. Karel Gott je odvážný člověk, kdo ho sleduje déle, čte jeho vyjádření z minulosti nebo ta dnešní, tak mi dá za pravdu. Zpěvák má zpívat těm, kteří ho chtějí slyšet, a Karel Gott má štěstí, že ho lidé po celém světě chtějí poslouchat už 60 let. Jeho profesionalita, talent a inteligence boří v rámci celé jeho kariéry všechny bariéry lidské malosti a hlouposti. Karel Gott je mimo každý rámec a kategorii - a rozhodně to není klišé.

Karel Gott a jeho rodinný život jsou navíc tradičně předmětem bulvárních článků. Ztratíte pár slov i na toto téma? A jak se vám líbí novější píseň Srdce nehasnou, kterou nazpíval se svojí dcerou Charlotte?

Bulvár k showbyznysu patří, ale přeci jen - s ohledem na osobnost Karla Gotta - by měli někteří ctít určité hranice. Rodina Karla Gotta si zaslouží respekt. Nová píseň Srdce nehasnou je překrásná. Má neskutečně hluboký text, který se mě, jako čerstvého tatínka hluboce dotknul, a myslím, že je nás více, miliony zhlédnutí a sdílení to dokazují. Karel Gott ukázal, že má čím překvapit a že jedním počinem dokáže zatřást čísly dnešních youtuberů a různých hvězdiček, které si i za daleko nižší čísla rádi připlatí. Velká poklona patří autorovi písně Richardu Krajčovi.

Zajímavostí je, že do prodeje v rámci oslav 80 let šly eurobankovky s podobou Karla Gotta, které byly prakticky okamžitě vyprodány, či mince z České mincovny. Pořídil jste si něco z toho?

Zájem byl důkazem toho, čím je Karel Gott. Jeho fenomén nemá v naší kotlině a ve středoevropském prostoru obdoby. Myslím si ale, že těch opravdových fanoušků byla v tom davu menšina. Určitou roli zde rozhodně hrála chuť některých vydělat na vzácném sběratelském kousku. Osobně bankovku nevlastním, mám tolik vzpomínek a různých artefaktů, které jsou pro mě mnohem cennější. Nic mi nenahradí radost z toho, že jsem mohl Karlu Gottovi představit svého ročního syna. Těším se, že mu tyto vzpomínky a legendu k předmětům, které mají cenu pro mě osobně, časem předám.

Co byste především popřál Mistrovi do dalších let jeho života?

Samozřejmě zdraví a zase zdraví. Přeji mu za sebe, rodinu, kapelu a přátele, aby žil svá léta v kruhu těch, které miluje. Aby byli všichni spokojení a šťastní. Přeji mu plno chuti dál bavit a těšit své fanoušky. Mnoho z nich jsem poznal a jsou to skvělí lidé, kteří zůstávají Karlu Gottovi věrni často celou jeho kariéru nebo její významnou část. Tedy, vážený Mistře...: pevné zdraví a plno radosti z času s rodinou, přáteli a zástupy fanoušků.

A na závěr ještě otázka k vaší kapele: kde všude vás mohou návštěvníci v létě vidět? A která píseň rozhodně nemůže nezaznít…?

Já vám chci ve finále rozhovoru hlavně poděkovat. Ti, kdo se věnují československé taneční hudbě, tvoří v podstatě dnešní underground… My se i přesto těšíme do Ivanovic na Hané, do pivovaru Holba Hanušovice, na moravsko-slovenské pomezí do Dubňan (17. 8.), 19. září nás čeká kroměřížský - letos skutečně obrovský – Neslýchaně

zábavný večer, kde bych si měl poprvé zazpívat s Michalem Davidem. Mohu prozradit, že hosté uslyší skvělý duet To stárnutí zrádné. Na 28. září připravujeme společný program s režisérem Zdeňkem Troškou a zpěvákem Frantou Uhrem v Bučovicích a hned 29. září zazpíváme s Bohušem Matušem na náměstí v Pardubicích při krajských dožínkách. Honorář z tohoto vystoupení věnujeme malému Adámku Vyčítalovi. Jeho život změnilo masivní krvácení, které se dostavilo po operaci mandlí, než se dočkal pomoci v pardubické nemocnici, tak málem zemřel. Je naším štěstím, že nám hudba Karla Gotta dovolí alespoň takto pomoci.

Petr KOJZAR



FOTO – archiv Josefa BOUDY