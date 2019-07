FOTO - internet

Obecní policie si zaslouží nový moderní zákon

K důvodům, které vedou ke ztrátě spolehlivosti strážníků, zřejmě přibude podpora a propagace extremistických hnutí. Zpřísnit by se mohly také podmínky bezúhonnosti příslušníků obecních policií. V novele příslušného zákona to navrhla skupina poslanců v čele se Zdeňkem Ondráčkem (KSČM).

Navrhovaný nový důvod ztráty spolehlivosti se týká zejména pravidelné a úmyslné účasti strážníků nebo zájemců o tuto práci na tzv. extremistických akcích a jejich zapojení do činnosti uskupení, která hlásají národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť. »V současnosti je známo několik spíše výjimečných případů, kdy se osoba zaměstnaná jako strážník účastní činností a akcí organizovaných krajně pravicovými organizacemi,« stojí v důvodové zprávě. Za spolehlivé by se nepovažovali ani strážníci nebo uchazeči o místo u obecní policie, kteří by úmyslně řídili pod vlivem alkoholu nebo drog. Při posuzování bezúhonnosti, což je stejně jako spolehlivost podmínka pro práci strážníka, by se nepřihlíželo mimo jiné k zahlazení odsouzení.

Předkladatelé poukazují na to, že stávající zákon o obecní policii, byl naposledy ve významnější míře novelizován v roce 2008, a je tedy podle nich zřejmé, že poznatky učiněné za posledních jedenáct let vyžadují doplnění a změny, umožňující efektivnější výkon činnosti obecní policie.

Precizovat roli obecní policie

Na potřebě novely se shodli kromě zástupce ODS všichni členové sněmovního Podvýboru pro Policii ČR, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby. »Jsem sice pod novelou podepsaný jako první, ale jde o návrh, který vychází z práce celého podvýboru a také části výboru pro bezpečnost a reagujeme jím na potřebu, která je ve společnosti. V současné době u Policie ČR chybí 2800 lidí, a proto není schopna plnit některé úkony dané jí zákonem. Většinu z nich suplují strážníci obecní a městské policie, a proto je potřeba zákon o obecní policii upravit na základě potřeb vycházejících z běžné praxe,« řekl našemu listu stínový ministr vnitra KSČM, předseda zmíněného podvýboru Zdeněk Ondráček. Společně s kolegy se zúčastnil jednání kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy, kde se řešily právě některé záležitosti, které strážníky nejvíce »pálí«. »Výsledkem byla předložená novela,« uvedl Ondráček. Předlohu kromě KSČM podepsali i zástupci ČSSD, ANO, SPD, KDU-ČSL a Pirátů. STAN a TOP 09 nemají v podvýboru své zastoupení a zástupce ODS si podle Ondráčka chtěl ponechat delší čas na analýzu předlohy.

Podle předkladatelů je účelem změn dotýkajících se obecních policií precizovat jejich roli jednak zpřehledněním stávající právní úpravy v oblasti obecní policie a jednak zpřesněním dílčích oprávnění strážníků obecní policie na základě zkušeností z poslední doby. »Precizujeme tam, co je spolehlivost, co je bezúhonnost, líp technicky vymezujeme některá současná oprávnění, protože doba ukazuje, že některé slova, která v zákoně nejsou, by tam být měla, Chceme, aby to byl moderní zákon, aby městská policie mohla plnit úkoly, které má,« uvedl Ondráček.

Řešit potřeby strážníků je důležité

Novela také přesněji vymezuje možnosti zjišťování totožnosti lidí a oprávnění zakázat lidem vstup na určitá místa. Strážníci by mohli lidi nově předvést i na služebny státní policie v jiných než v jejich domovských obcích. Zákon by také výslovně uváděl, že strážníci mohou vyžadovat při podezření z ovlivnění alkoholem nebo jinou drogou dechovou zkoušku a odběr slin nebo potu, případně odborné lékařské vyšetření. Na druhou stranu by předloha zakázala strážníkům pracovat pro více obcí, nosit ve službě soukromou pistoli a nasazovat takzvané botičky i na vozidla profesionálních a dobrovolných hasičů, což jim nyní zákon umožňuje.

Předloha by zavedla postih až 100 000 korun pro podnikatele, kteří by neumožnili strážníkům vstup do svých pohostinství nebo heren, a to i mimo provozní dobu. Až 20tisícová sankce by hrozila obcím, které by pověřily plněním úkolů strážníka člověka, jenž nemá potřebné osvědčení. Lidé, kteří by se za strážníky vydávali, by mohli dostat pokutu až 3000 korun.

Novelu nejprve posoudí vláda. Ondráček předpokládá, že i vzhledem k tomu, že předlohu podepsal i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), vláda k ní dá kladné stanovisko. »Řešit potřeby strážníků považujeme za důležité, protože se jedná o výkon služby, kterou dělají a je to pro bezpečnost občanů ČR,« dodal Ondráček.

(jad)