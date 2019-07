Poslanci KSČM ve sněmovně. ILUSTRAČNÍ FOTO - Haló noviny/Vladimír SLOBODZIAN

Číst, jíst a spát

Prázdniny se pomalu přehoupnou do druhé poloviny a kromě školáků a studentů si chvíle odpočinku dopřávají i naši zákonodárci. Každý jinak, každý podle vlastních potřeb či zájmů. Někdo chce jen »vypnout« a věnovat se nicnedělání, jiný musí plnit povinnosti vyplývající z »funkce« dědečka či babičky.

Haló noviny zajímalo, jak budou dny volna trávit někteří komunističtí poslanci. Z jejich vyjádření vyplynulo, že jen málo z nich směřuje do zahraničí, čemu se ani nelze divit, protože ciziny si v rámci služebních cest užijí v průběhu roka až dost. To nám potvrdil místopředseda evropského výboru Jiří Valenta. »Jestli se podaří a bude nějaký ucelený čas na dovolenou, když vláda vyhlásí svoje prázdniny a Sněmovna nebude pracovat, tak bych pokud možno chtěl být doma,« řekl. Volný čas plánuje prožít na Plzeňsku, v okolí svého bydliště, procházet se po lesích, kolem rybníků, a pouze odpočívat. »Budu se věnovat sportování, na které mi v průběhu roku moc času nezbývá, jezdit na kolech nebo na inlinech. Cestu do zahraničí neplánuji, protože za celý rok jsem »nacestovaný« v souvislosti s plněním pracovních povinností ve Sněmovně. Jako člen Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy velice často jezdím do Strasburku, takže jenom tato povinnost pro mě znamená být měsíc v cizině, a kromě toho mám i nějaké další povinnosti v souvislosti se zahraničními cestami jako místopředseda výboru pro evropské záležitosti, a tak bych si rád odpočinul v prostředí mně nejbližším, to znamená v přírodě kolem Plzně,« dodal Valenta. Kromě procházek a sportování si však určitě prý najde čas i na to, aby s kamarády zašel na pivo. »Hektické dovolené někam k moři, táhnout zavazadla a trávit léto v extrémním horku, to já moc nevyznávám,« dodal komunistický poslanec.

Žádné daleké cesty neplánuje ani člen výboru pro zdravotnictví Daniel Pawlas. Volno chce trávit ve svém regionu – Havířově. »Těším se hlavně na svoji zahrádku, protože tam mám už tolik restů za tento pracovní rok, že opravdu budu aktivně odpočívat na chalupě a zahradničit, takže dovolenou plánuji strávit doma, v klidu a v pohodě. Chci jenom číst, jíst a spát,« řekl.

Volno si užít hlavně s rodinou

Naopak do zahraničí, i když hodně blízkého – na Slovensko – by rád zaskočil místopředseda ÚV KSČM, předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič. Zda mu to vyjde, je však zatím ve hvězdách, protože prakticky celé léto má obsazeno pro práci. »Zatím dovolenou naplánovanou nemám, počítám s tím, že léto budu trávit pracovně, ale pokud mi přece jen vyjde nějaký čas, tak bych se rád dostal na Slovensko do Chočských vrchů,« řekl našemu listu.

Na trávení volných dní se svou rodinou se těší místopředsedkyně hospodářského výboru Květa Matušovská. »Léto budu tradičně trávit se svou rodinou. Také se konečně budu více věnovat starosti o dům a zahradu, na co nemám během roku tolik času, kolik bych chtěla. Na dovolenou pojedeme s manželem a dcerou na Moravu. Budeme si spíše užívat toho, že jsme všichni spolu,« sdělila svoje plány poslankyně.

Hlavu s tím, kde a jak strávit léto, si nemusí lámat místopředseda výboru pro obranu Alexander Černý. Dovolenou mu totiž již nějakou dobu plánuje jeho rodina, a to podle svých potřeb. »Poslední dobou se pokouším dovolenou organizovat tak, aby z toho něco měli spíš ti kolem mě. Takže je úplně běžné, že se s manželkou přizpůsobujeme tomu, co vyhovuje hlavně našim vnučkám, potažmo dětem nebo zvířatům, které máme na starosti, když je nemá kdo hlídat, a to bude v podstatě i moje letošní dovolená. Takže harmonogram dovolené mi připravují děti s tím, že mi dávají na vědomí, který týden budu koho mít na starosti a co mám připravit za zábavu, aby je to uspokojilo,« přiznal Černý. Většinou to prý zvládne na území naší republiky, částečně doma, částečně v přírodě, rozhodně prý nehodlá cestovat nikam mimo republiku. »To nechávám právě na nich, já spíš vyplňuji jejich mezery,« dodal.

Nějaký čas ale chce věnovat pouze sobě, protože jak řekl, vychází z toho, že je ve věku, kdy »člověk už postupně jenom degeneruje«, tak se to prý snaží zpomalit. To, jak se mu to daří nebo nedaří, však pochopitelně podle něj musí posoudit jiní. »Opravdu ale dělám, co můžu, takže každou volnou chvíli, když zrovna neplním ty povinnosti, které jsou mi určeny, se pokouším udělat něco i se sebou, abych nedělal moc velkou ostudu. Když máte na starosti šest holek, tak se musíte udržovat v kondici, protože ony ohledy neberou a vyžadují naprosto plné zapojení, takže myslím na to, abych udržel krok,« uvedl poslanec.

(jad)