Umělec národní a světový

Tak jsme si v uplynulých dnech užívali jako diváci, čtenáři či posluchači osmdesátých narozenin zpěváka národního umělce Karla Gotta. Média veskrze zachytila toto jubileum s patřičnou úctou k jubilantovi, jen sem tam se nějaký škarohlíd předvedl, čímž však jen dokázal, že on sám Gottovi nesahá ani po kotníky. Tak například v časopise Reflex se »vytáhli«, když na obálce jeho mladickou tvář s širokým úsměvem zpitvořili až do podoby Hurvínka. Je to vkusné?

Prolistovala jsem si také pár časopisů, včetně bulvárních, které se – a to mě potěšilo – veskrze všechny tomuto výročí věnovaly také s úctou a obdivem k Mistrovi, a všichni, kteří byli osloveni, umělci z branže i my běžní občané, kteří nejsme obdařeni žádným uměleckým talentem, mu vřele přáli především dobré zdraví, štěstí v rodinném kruhu tvořeném manželkou a dcerami, pohodu a radost. »Být stále mlád« není možné, ale »Jít za štěstím« ano. To přejí Mistrovi všichni dobří lidé.

Potěšilo, že Mistr v rozhovoru pro ČT24 v den svého jubilea ocitoval část blahopřejného dopisu od prezidenta republiky Miloše Zemana. Gott veřejně, přes televizní obrazovku, hlavě státu poděkoval. Tak to se tedy ve veřejnoprávní televizi nevídá často, protože od mnoha umělců, zejména herců a některých hudebníků, se slušných slov o Miloši Zemanovi nenadějeme.

Co pominuly pořady, články a rozhovory, je Gottův profesionální obdiv vůči Akademickému souboru písní a tanců A. V. Alexandrova, tedy slavným Alexandrovcům, mezi jehož sólisty našel řadu přátel. Ostatně Karel Gott s nimi nejednou zpíval a vždy si to velmi pochvaloval. Všichni, Gott i Alexandrovci, jsou totiž umělci té nejvyšší kvality. Ostatně velkou poklonu Karlu Gottovi i skladateli Karlu Svobodovi složili Alexandrovci tím, že ve svém repertoáru zařazují legendární píseň Lady Carneval. Když se jednou do Gotta nějací hlupáčci navezli, jak to, že zpívá s »těmi Alexandrovci«, briskně zareagoval, že mu nikdo nebude říkat, s kým se má stýkat a přátelit. Inu, velká osobnost. V Ruské federaci také Karel Gott nesčetněkrát vystupoval na koncertech a má tam početný fanklub, který po něm doslova šílí.

Dočetla jsem se v jednom časopise, že Karel Gott zpíval také v pekingském Zakázaném městě a tento jeho koncert sledovalo prostřednictvím televizních kamer na 600 milionů diváků. To jsou přece úctyhodná čísla. Je zajímavé, že právě o tomto se v souvislosti s Gottovými narozeninami moc nehovořilo.

Ať si kdo chce co chce říká, Mistr Gott je světový fenomén, jaký dosud v oblasti popmusic, ale domnívám se, že i obecně v pěveckém umění, nebyl ve světě zaznamenán. Řekněte mi, kdo přes 60 let byl či je umělecky činný a stále je o jeho výkony zájem, tj. není v umělecké penzi? Takového zpěváka v showbyznysu, a předpokládám ani ve sféře klasické hudby, nenajdete. Znám jediného, kdo to dokázal – právě Karla Gotta, naše »rodinné zlato«, absolutního profesionála s velkým charismatem a současně slušného člověka, jehož »písně nešidily«.

My současníci bychom měli být šťastni, že jsou naše životy provázeny jeho písněmi. Jednou budou historici říkat, že druhá polovina 20. století a počátek století jednadvacátého byly obdobím »Fenoménu Karel Gott«.

Monika HOŘENÍ