FOTO - pixabay

Marková: EU doporučuje, aby se na dlouhodobou péči vynakládalo 1-2 % HDP. V České republice to však je maximálně 0,5 %!

Zatímco poskytovatelé domácí péče sbírají podpisy na »Petici za záchranu domácí péče« a poslanci interpelují ministra zdravotnictví ohledně krize v tomto odvětví, šéf úřadu je klidný. Segment domácí péče podle něj v žádné »zásadní« krizi není.

»Souhlasím s tím, že domácí péče je velmi důležitý segment v rámci zdravotnictví, je velmi efektivní a má jednoznačně podporu ministerstva zdravotnictví. S čím ale nemohu souhlasit, je, že ten segment je v nějaké zásadní krizi. Ano, existují problémy, stejně jako ve všech segmentech. Problémy se řeší, ale není to tak, že by ten segment byl v krizi,« sebevědomě odpověděl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na dotaz lidoveckého poslance Víta Kaňkovského ohledně situace v tomto odvětví. »Není žádným tajemstvím, že sestřičky domácí zdravotní péče drží stávkovou pohotovost. Všichni víme, že segment domácí zdravotní péče je dlouhodobě podfinancovaný,« trval na svém poslanec. Očekával prý, že v rámci narovnání úhrad, ke kterým se ministerstvo dlouhodobě hlásí, dojde i k narovnání úhrad právě v tomto tolik potřebném segmentu. Navíc za situace, kdy je jasné, že domácí zdravotní péče je výrazným způsobem levnější než péče v nemocničním prostředí. Podle poskytovatelů domácí péče je tato péče osmkrát levnější, než pobyt pacienta v nemocnici. Peníze od zdravotních pojišťoven přitom podle nich nepokrývají ani náklady. Podle Kaňkovského hrozí, že kvůli podfinancování platů sester v domácí zdravotní péči dojde k omezení tohoto segmentu.

Rovněž podle stínové ministryně zdravotnictví KSČM Soni Markové je péče o náročné pacienty v domácí péči dlouhodobě nedostatečně zajištěna. Přitom nároky budou v souvislosti se stárnutím obyvatelstva stále narůstat. »Již dnes se každodenně setkáváme s tím, že zoufalý pacient, rodina, sociální pracovnice nebo ošetřující lékař hledají potřebnou pomoc. Požadavky jsou tedy vzhledem k mnohaletému podfinancování tohoto segmentu oprávněné,« řekla našemu listu.

Marková: Zřizovat komise nestačí

Okamžitý minimálně třicetiprocentní nárůst v úhradách a odstranění regulací ze strany pojišťoven, jak to poskytovatelé péče požadují, je však podle ní velmi problematické vzhledem k tomu, že nároky stoupají i v ostatních segmentech poskytované zdravotní péče. Z úhrad za provedené výkony od zdravotních pojišťoven vychází hrubý plat zdravotní sestry v domácí péči 25 000 korun, což je mnohem méně než u sester v nemocnicích, potvrdila Marková. Proto považuje za oprávněný požadavek, aby se hrubý plat sestry dostal alespoň na 35 tisíc korun. »Jsem přesvědčena o tom, že nárůst musí být postupný, ale trvalý. Jelikož na rozdíl od minulého roku se poskytovatelé domácí péče s pojišťovnami na úhradách na příští rok nedohodli, zůstala nyní odpovědnost na ministerstvu zdravotnictví. Musí se domluvit na přijatelném kompromisu. Nestačí jen zřizovat komise a vést silácké řeči,« uvedla Marková. Bohužel ministerstvo zdravotnictví spolu s ministerstvem práce a sociálních věcí dlouhodobě – více než dvacet let - selhávají ve vytvoření koncepce dlouhodobé, domácí, hospicové a paliativní péče, včetně jasně stanovených pravidel financování zdravotně sociálního pomezí, dodala. »Stále zaostáváme za průměrem EU, která doporučuje, aby se na dlouhodobou péči vynakládalo 1-2 % HDP. V České republice to však je maximálně 0,5 %! Domnívám se proto, že by v případě domácí péče měl být stejně velký tlak vyvíjen i směrem k MPSV tak, aby k potřebné změně struktury financování došlo co nejrychleji. A neodpustím si malou poznámku k lidoveckému poslanci. KDU-ČSL zasedala v mnohých bývalých vládách, v této věci však nikdy nic neudělala!« konstatovala stínová ministryně.

Vojtěch: Segment není škrcen, roste

Ministr však situaci vidí jinak. »Tento segment stabilně roste, v tomto roce roste ještě více a v příštím roce bude růst ještě více než v těch předchozích,« uvedl s tím, že při pohledu na růst úhrad od roku 2013 do roku 2018, tak právě v tomto segmentu stouply o 30 procent, což je nejvíc ze všech ambulantních segmentů. »Skutečně v tomto směru to není tak, že by ten segment trpěl nějakou zásadní podfinancovaností, že by byl nějak škrcen. Naopak roste, a roste mnohem více než v předchozích letech,« uvedl Vojtěch. Pro příští rok se prý počítá s ještě výraznějším nárůstem. Stejně tak podle něj roste počet sester v domácí péči i počet poskytovatelů, kteří mají zájem o smlouvy.

Ministr předpokládá, že peníze, které půjdou do tohoto segmentu navíc, poskytovatelé domácí péče použijí na navýšení platů sester.

(jad)