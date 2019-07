Hlasy proti brexitu

Tisíce demonstrantů se v sobotu shromáždily v centru Londýna na protest proti odchodu země z Evropské unie a proti pravděpodobnému příštímu premiérovi Borisi Johnsonovi, který chce brexit dotáhnout do konce.

Účastníci demonstrace nazvané Pochod pro změnu, která se konala pod heslem Ne Borisovi, Ano Evropě, Johnsona mimo jiné vyzývali, aby »zastavil brexitový chaos«, uvedla BBC.

Nad protestujícími létal balón znázorňující právě Borise Johnsona a někteří z demonstrantů byli rovněž oblečeni jako bývalý britský ministr zahraničí. Na tvářích pak mělo mnoho z účastníků pochodu nakreslenou vlajku Evropské unie.

Jak poznamenal deník The Guardian, asi čtyřicetiletá Jackie přicestovala do Londýna i se svou 12letou dcerou Poppy, byl to jejich už čtvrtý pochod proti brexitu. »Vypadá to jako kampaň za Remain (setrvání v EU),« uvedla Jackie. »A my určitě chceme zůstat a chceme zabránit brexitu. Ale možná by to měla být neutrální kampaň za konání druhého referenda. Je absurdní domnívat se, že někdo ještě pořád ví, co lidé chtějí. Je potřeba se lidí zeptat znovu,« dodala.

Nového šéfa kabinetu bude znát Británie příští týden. Nástupce Theresy Mayové členové Konzervativní strany vybírají mezi současným šéfem diplomacie Jeremym Huntem a právě bývalým ministrem zahraničí Borisem Johnsonem, který je považován za favorita.

(čtk)