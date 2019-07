Jede, jede poštovní panáček... nebo spíše nejede.

Znáte to, něco si objednáte a pak netrpělivě čekáte. Pokud vezmeme v potaz, že objednaný sortiment skutečně potřebujete, vyhlížíte pošťáka opravdu netrpělivě. Jaké je však překvapení, když auto pod okny profrčí - a nic. Na mobilu vám přistane SMS: adresát nezastižen.

Takže následuje anabáze dojít na poštu. Pro seniory, maminky s malými dětmi a handicapované zbytečný problém a zátěž.

»Závody« bez zastavení mají někteří řidiči jako denní sport, kterému však nikdo z nás nefandí. Toto jednání ztrpčuje život mnohým z nás. Jestlipak vedení České pošty také někdy kvalitu služeb prověřuje? Stálo by to za to. Poštovní »panáček« totiž často nedojede.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny