Kam by měly směřovat daně…

Obyčejná zpráva a co vše by se z ní mohlo vysoudit. Pouze, nebo naopak, hodně českých firem platí daně v daňových rájích, tedy tam, kde se státu odevzdává méně a více zůstane plátcům v kapse. Ti však podnikají doma, v Česku, utrácejí možná také tady, ale daň ze svého podnikání platí někomu, kdo se o nic nezasloužil, jen bere a z peněz, které měly sloužit tady u nás, si klidně staví silnice, chodníky, platí své úředníky, policisty a třeba učitele. Neřekne ani děkuji, proč také?

Těch českých firem »sídlících v daňových rájích«, tedy na papíře, má být podle nedávno zveřejněné statistiky na dvanáct tisíc. Je to dost nebo málo? Dost na to, aby za peníze, které tam kdesi na Seychellách či v Monaku platí, by každý důchodce měl možná o sto procent vyšší důchod a lékaři by se pomalu srovnávali svými platy s těmi německými.

Současně tisíce zahraničních firem, které tady prosperují často na troskách národních podniků, jež byly zbytečně zničeny či jim padly brzy po Klausově stanoveném kurzu naší měny do klína za babku, své daně také platí za hranicemi. Z práce našich občanů tak plody sbírají v Německu, Francii, Itálii, Rakousku atd. Kdybych to domyslel do důsledků, pak dávky a další potřeby migrantům v Německu platíme také my.

Také řetězce mají svá sídla v zahraničí. Tam odvádějí své daně, i když svůj byznys provozují u nás. A banky a… Rozhlédněte se a doplňte za mě.

V minulém režimu, když si odmyslíme způsob výběru daní a jejich výši, prostředky zůstávaly u nás. Pokud tu pracovaly zahraniční firmy, pak odsud odvážely jen svůj zisk. Stát s takovými prostředky mohl počítat a rozdělovat je tam, kde byly potřeba. Že ne vždy tak činil účelně, je jiná věc. Byly peníze pro důchodce, kteří chodili do penze v šedesátce a ženy dříve, zdravotnictví bylo zdarma, včetně ošetření zubů, ročně se stavěly desetitisíce bytů a školné se neplatilo nikde. Ani státní dluh nestál za zmínku. Naopak. Mnohé země především rozvojového světa nám dlužily nemalé peníze. Dnes se handrkujeme o to, o kolik miliard překročíme rozpočet a přeme se, co je potřebnější z těch potřebných položek. U pana Šípa v jednom z nedávno vysílaných pořadů, jehož se účastnil generál Šándor, se zmínila trochu ironicky předlistopadová armáda. I ona ovšem měla všechno ke své potřebě a každý voják dostal, co bylo třeba. Také na to byly peníze. Že dnes je jiná doba? Ano, je jiná. Za třicet let jsme nemohli jít zpátky, za třicet let věda postoupila do neočekávatelných prostor, technika ovládla manuální práce, jsou roboti, zbraňové systémy, které nahánějí strach, léky, které napomohly zachránit mnohé pacienty, můžeme jezdit do celého světa, tedy máme-li na to. Kdybychom ale od roku 1989 odečetli třicet let a dostali se do let padesátých, mohli bychom v onom osmdesátém devátém zaznamenat také veliký pokrok. Stačí si připomenout, že tehdy, v padesátých letech, ještě nikdo nesnil o Gagarinově a Armstrongově éře. Tehdy rakovina prsu klátila nemocné ženy a srdeční choroby obě pohlaví. Auta nebyla plná elektroniky a spotřebovala někdy mnohem víc než deset litrů benzinu a rozdělený svět na sebe dělal bububu. Jak se tehdy žilo? Stačí se podívat na italské neorealistické filmy a člověk, chtěl-li, vnímal výhody tehdejšího socialismu.

Dnes je tomu jinak. Mohli bychom však žít mnohem a mnohem lépe, kdyby Havlova éra a Klausovo vládnutí naplnilo to, co nový prezident 1. ledna 1990 sliboval, kdyby zůstalo doma to, co naší vlasti patří. Kdyby daně nesměřovaly do »daňových rájů« či za zahraničními majiteli a tam, mnohdy i daleko od nás, tamějším lidem nezvyšovaly na náš účet životní úroveň. Nemělo by se to už konečně napravit?

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)