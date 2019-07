Antisionismus není antisemitismus

Včera mělo hlasovat vedení britských labouristů o údajném antisemitismu svého lídra, levicového předsedy Jeremy Corbyna. Tedy člověka, který by se mohl dříve či později stát britským premiérem. Člověka, který je na rozdíl od svých bezbarvých předchůdců (zajišťujících, aby se Labour Party nevymanila ze středového bahna) konečně živou vodou v čele této strany sociálně demokratického střihu. A to je právě ten problém. Jakmile selhal první pokus sesadit Corbyna, objevilo se na Sky News první nařčení z antisemitismu…

Ne každý má totiž zájem na tom, aby levicová opozice byla opravdu levicová, aby se do Downing Street 10 dostal člověk, který slibuje cestu k socialismu, resp. člověk, který se zastává okupovaných Palestinců tak, že už v roce 2010 politiku izraelských kabinetů vůči Palestině přirovnal k blokádě Leningradu a Stalingradu nacisty během 2. světové války. Co v takové situaci? To nejsnazší, co se nabízí vůči každému »neposlušnému« - obvinění z antisemitismu. Ač vykonstruované!

A že je to tak a ne jinak, dokládá mj. izraelský historik Ilan Pappé, který opakovaně a rád vysvětluje, že nejde o antisemitismus, nýbrž o antisionismus. Vysvětloval to zkraje měsíce i účastníkům festivalu socialistických idejí Marxism 2019 v Londýně.

Tedy, pro pochopení rozdílu musíme hlavně znát rozdíl mezi judaismem a sionismem. Zatímco antisemitismus je namířen proti židům, protože jsou to židé a je tedy z podstaty starým fenoménem, sionismus je stejně jako antisionismus moderním hnutím. Na konci 19. století bylo dokonce nejvíce odpůrců sionistů právě z řad židů, kteří nechtěli nahradit judaismus nějakým moderním nacionalismem. Sionismu se ale dostalo podpory právě od britského imperialismu a stal se tak ideologií osadníků, kteří přišli do Palestiny pod britskou okupací.

A kde se nacházíme dnes? USA využily válku proti terorismu k tomu, aby vytvořily spojení mezi palestinským hnutím za svobodu a fanatickými teroristickými skupinami. Jakmile kritizujete izraelskou politiku, jste hned antisemita. Přitom se jen snažíte, jako třeba Ilan Pappé, ukázat spojení mezi rasistickou politikou Izraele a jeho ideologií.

Palestinci nejen podle Pappého nejsou teroristé! Proto je třeba je hrdě podporovat a poučovat jejich odpůrce o palestinské historii. »Mě třeba jednou vzali do studia izraelské televize a chtěli mě popravit v přímém přenosu. A místo toho, abych se jim omlouval, mluvil jsem o nakbě, o zločinech izraelské armády. Po chvíli mě samozřejmě přerušili a nakonec vyhodili ze studia,« vypráví. Pappé se ale nedal a pravdu hájí dál! Jako Gideon Levy či již zesnulý Uri Avnery…

Roman JANOUCH