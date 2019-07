Slavia už jede v loňských kolejích

Její největší rivalové bodovali naplno. Plzeň už v pátek přivezla výhru 1:0 z Liberce a o den později si Sparta napravila reputaci po blamáži se Slováckem vítězstvím 2:0 nad Jabloncem. Slavia nezaváhala a v nedělním večeru nastřílela Teplicím na jejich stadionu pět gólů. Splnila tak přání skandujících fanoušků a »bůra« završil kdo jiný než kapitán Tomáš Souček.

Po nemastném, neslaném výkonu a šťastné trefě Josefa Hušbauera ve Zlíně si možná tepličtí fotbalisté mysleli, že úřadujícího mistra potrápí podobně jako »Ševci«. Ale vystřízlivěli z této představy hodně rychle. Po dvaceti minutých červenobílí vedli 2:0, a když těsně před poločasem krásnou střelou zvýšil Hušbauer, tak se plán žlutomodrých změnil na úkol zabránit debaklu.

Jako vyměnění

Oproti utkání ve Zlínu se slávisté představili Na Stínadlech jako vyměnění. Hýřili od prvních minut pohybem a dynamikou a častou střelbou (22 krát mezi tyče!). Důsledným presinkem pouštěli domácí málokdy na svou polovinu. Hlavně záloha »sešívaných« pracovala jako dobře namazaný stroj. Ačkoliv mozkem středové řady byl opět Hušbauer, tak úlohy finálních přihrávek se ujal Petr Ševčík. A výtečně, do statistiky si zapsal tři gólové příhrávky. Všechny byly ukázkové, na van Burena, Hušbauera i Stanciua, který po šesti minutách na trávníku v druhém poločase dal teplickému brankáři Grigarovi »jesličky« a vrátil Slavii tříbrankový náskok.

Asistenční hattrick

Zastavme se na chvíli u 25letého rodáka z Jeseníku, který přestoupil do Slavie v prosinci 2018 z Liberce. V minulém ročníku se dlouhé měsíce soužil se zraněními a do ligového základu se dostal jen dvakrát. Přesto se stal miláčkem slávistických fanoušků. Po famózním výkonu v odvetě čtvrtfinále Evropské ligy na trávníku Chelsea tomu nemohlo být jinak… V maličkém (172 cm) blonďákovi třímá obrovský potenciál, a pokud mu zdraví vydrží, tak se Slavie (a taky reprezentace) může těšit na podobná představení jako v Teplicích. Ve Zlíně Ševčík střídal, v Teplicích hrál od začátku a náramně mu to svědčilo. »Ten zápas se povedl se vším všudy. Jak výsledkově, že jsme vyhráli, tak z osobního pohledu. Nepamatuju si, že bych měl v poslední době tři asistence, možná někdy v dorostu. Z pohledu kanadských bodů můj nejlepší zápas v lize,« řekl Ševčík.

Byl také autorem přihrávky Nicolaeu Stanciuovi, z níž nedávný hráč Sparty skóroval. »Hned po zápase mi gratuloval. Asi to bude mít drahé, to nám ale nevadí,« smál se Ševčík s dodal: »Netrénuje s námi takovou dobu, ale asi s každým tréninkem bude blíž k základní sestavě. Je to pro nás konkurence, ale to je zdravé. Na tréninku i v zápase je to hráč, který si pořád chodí pro míče, ať zkazí, nebo ne, chce být stále na balonu a vymýšlet finální přihrávky.«

Venku sto procent

Náročný trenér Slavie Jindřich Trpišovský jako vždy viděl na hře svých svěřenců klady i zápory. Ani Stanciua nešetřil, sice po pochválil za gól, ale prý dělal chyby, které normálně nedělá. »Pro nás až na některé pasáže v druhém poločase je to veskrze pozitivní hodnocení. Zaprvé jsme dali venku pět gólů, zadruhé máme tři body a zatřetí jsme předvedli v ofenzivních činnostech a přechodové fázi některé hezké akce. V některých fázích druhé půle bych si představoval ještě lepší výkon, ale celkově spokojenost. Takže jsme rádi, že máme ze dvou venkovních zápasů šest bodů, to je skvělé,« řekl kouč z Edenu.

Jeho kolega na lavičce Teplic Stanislav Hejkal se musel smířit s realitou: »Narazili jsme na velkou kvalitu. Slavia byla silná na míči, jeden na jednoho. Věděli jsme, co Slavia hraje, ale bohužel to, na co jsme se připravovali, jsme takticky neplnili. Utkání jsme si prohráli uprostřed a vzadu, nejsem spokojen s hrou našich stoperů. Budeme se nad tím muset zamyslet. V poločase jsem na to chtěl reagovat dvojím střídáním. Ale všechny plány mi zhatila červená karta ve 46. minutě a pak už to bylo o vůli.«

Teplice - Slavia 1:5

Branky: 52. Vondrášek - 12. Zmrhal, 20. Van Buren, 44. Hušbauer, 67. Stanciu, 90.+2 Souček. Rozhodčí: Pechanec - Caletka, Ratajová - Orel (video). ŽK: J. Mareš, Nazarov - Bořil, Hovorka. ČK: 46. J. Mareš. Poločas: 0:3. Diváci: 13 112.

TEPLICE: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Paradin (46. Vyhnal) - Hora, P. Mareš, Kučera (74. Ljevakovič), Trubač (46. Nazarov) - Žitný - J. Mareš.

SLAVIA: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček - Ševčík, Hušbauer (61. Stanciu), Traoré (76. Král), Zmrhal - Van Buren (70. Hilál).

(vs)