Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Filip strhal Fialovu »velkokoalici«

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip podrobil tvrdé kritice plány na volební koalici pravicových stran, kterou podle informací médií dává dohromady šéf ODS Petr Fiala. Podle Filipa Fialu vedou jen osobní ambice a zášť vůči Andreji Babišovi, což na nosný politický projekt nestačí.

Jak jsme informovali, předseda ODS Petr Fiala chce před parlamentními volbami v roce 2021 vytvořit volební koalici s dalšími pravicovými stranami. Vstřícnost prý nalezl zatím hlavně u TOP 09 a Starostů. Chce prý sestavit tým, který porazí hnutí ANO.

»Že by nová Národní fronta?« pousmál se nad plány české pravice Filip. »Kdysi mocná a dominantní ODS evidentně již není tak sebejistá. Co přimělo předsedu Fialu pokusit se postavit prazvláštní pakt, se můžeme jen domnívat. Boj proti Babišovi spojený se závistí, která je špatný rádce a pán. Tyto důvody z Fialova nápadu přímo vyzařují,« řekl Haló novinám Filip.

Šéf ODS Petr Fiala.

Podle informací z kuloárů do velké protibabišovské volební koalice nechtějí Piráti a velmi váhají též lidovci. »Jak se k tomu postaví ostatní politické strany, je ve hvězdách. Každopádně, pokud se chce politický subjekt spojit s jiným, měly by mít shodu především v programech, a na to ‚stratég‘ Fiala pozapomněl. Zatím to vypadá tak, že jediným pojítkem tohoto prapodivného slepence by byla zášť. A to rozhodně nestačí,« myslí si Filip.

Podle Filipa z plánu Petra Fialy čiší rovněž osobní touha stát se premiérem, což se mu však z pozice pouhého předsedy ODS, jejíž preference se pohybují kolem patnácti procent a často jsou horší než pirátské, sotva může podařit. Proto tedy plán slepence s Fialou v čele. »Politika je hledání cesty, jak být co nejvíce nápomocen ke zlepšení běžného života občanů naší republiky, nemá být o zcestných osobních ambicích jednotlivce,« komentoval to Filip.

(ste)