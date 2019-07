T-72M4CZ. FOTO - wikimedia commons

Nové tanky do deseti let?

Nákup nových tanků pro českou armádu ministerstvo obrany předpokládá v letech 2026 až 2029, kdy bude mít k dispozici potřebné peníze. O počtu kupovaných obrněnců a způsobu jejich pořízení bude rozhodnuto nejdříve po roce 2020.

Informoval o tom Petr Sýkora z tiskového oddělení ministerstva obrany. Česká televize minulý týden uvedla, že armáda by mohla získat 30 až 40 nových tanků maximálně za 15 miliard korun. Česká armáda má v současné době tři desítky modernizovaných T-72M4CZ, další asi necelá stovka tanků jsou starší typy T-722, část z nich je zakonzervována ve skladech. »Podle současných předpokladů bude o náhradě stávajících tanků T-72M4CZ, jejich počtu a způsobu pořízení rozhodnuto nejdříve po roce 2020, nicméně na studii rozvoje tankového vojska po roce 2025 pracuje armáda již nyní,« poznamenal Sýkora.

Samotný nákup podle něj ministerstvo obrany předpokládá v letech 2026 až 2029. »Tedy v době, kdy resort obrany bude schopen na tento projekt alokovat potřebné finanční prostředky,« doplnil. Do té doby chce obrana investovat především do projektů za desítky miliard korun na pořízení pásových bojových vozidel pěchoty nebo do modernizace dělostřelectva.

Stávající tanky bude armáda používat i po roce 2025. Po pořízení nových strojů budou určeny pro výcvik jednotek aktivní zálohy, uvedl Sýkora.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) v červnu informoval vládu o zakázce na modernizaci a technické zhodnocení tanků T-72M4CZ. Státní podnik VOP CZ by měl asi za 908 milionů korun bez DPH u obrněnců nahradit systémy a komponenty, které jsou zastaralé či neopravitelné nebo se již nevyrábějí. »Mezi nejdůležitější patří systém řízení palby či radiostanice,« uvedl Sýkora. Smlouva podle něj bude uzavřena do konce roku a modernizace tanků je v plánu v letech 2020 až 2023.

