Život člověka má přednost před ochranou dat

Poslanci hnutí SPD navrhli novelu, jejímž cílem je usnadnit lokalizaci lidí volajících z takzvaných chytrých mobilních telefonů na tísňové linky. Telefon se systémem Android nebo iOS by automaticky odeslal krátkou textovku se souřadnicemi volajícího operátorovi linky.

Předkladatelé jsou přesvědčeni o tom, že by to umožnilo rychlejší zásah záchranných složek. Tvrdí, že mnoho lidí, například při nehodě na silnici, není schopno při tísňovém volání svou polohu spolehlivě určit. Údaj automaticky odeslaný z telefonu je podle nich přesnější než lokalizační data, která je ze zákona povinen operátorovi tísňové linky poskytnout provozovatel veřejné mobilní komunikační sítě.

Poslanci SPD konkrétně navrhli doplnit do zákona o elektronických komunikacích větu, že pokud telefon umožňuje při volání na tísňovou linku odeslat automaticky lokalizační údaje, není k jejich odeslání nutný souhlas volajícího.

»Služba nyní funguje v osmi státech Evropské unie, například v Rakousku, Estonsku a Belgii, v osmi dalších se připravuje ke spuštění,« uvádějí navrhovatelé novely v důvodové zprávě.

Každý nemá Záchranku v mobilu

»Myšlenka je samozřejmě správná, zdraví by mělo být nadřazené i jakési ochraně osobních dat. Život by měl být vždy na prvním místě, ochrana dat až na druhém místě. Já si myslím, že už nyní operátor podle polohy vašeho telefonu souřadnice má. SPD však jde zřejmě o to, aby to bylo v zákoně kodifikované. Zatím je to na libovůli operátorů,« reagoval pro náš list místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta (KSČM). Pokud zmíněná novela míří tímto směrem, je to podle jeho názoru v pořádku. Zopakoval, že v případě ohrožení života a zdraví člověka by mělo jít všechno ostatní stranou. Myslí si, že i každý postižený s tím musí souhlasit. »Málokdo by spáchal nějakou takovou asistovanou sebevraždu. To má racionální jádro, neměl by o tom být žádný spor,« dodal komunistický poslanec.

Místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta (KSČM).

Současně poukázal na to, že předseda sněmovního bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD) už navrhl stejnou úpravu jako pozměňovací návrh do novely, která má snížit pokutu za přechod k jinému operátorovi a zkrátit lhůtu pro převod telefonního čísla. Dolní komora bude předlohu schvalovat patrně v září. V rozpravě Kotenův návrh v podstatě podpořili poslanci Jiří Mašek a Milan Brázdil (oba ANO). Upozornili zároveň na mobilní aplikaci Záchranka, která poskytuje přesnou lokalizaci zdravotnickým záchranářům. Koten však podotkl, že řada lidí ji nemá v telefonu nainstalovanou.

Nově podanou samostatnou novelu SPD nejprve posoudí vláda.

