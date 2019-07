Baník vyhrál v Karviné - po dlouhé době!

Fotbalisté Ostravy zvítězili v dohrávce druhého ligového kola ve slezském derby v Karviné 2:1. O první bodový zisk Baníku v sezoně se svými góly zasloužili Tomáš Smola a Milan Jirásek, domácí Vojtěch Smrž už v závěru stihl jen snížit. Karviná dohrávala závěr bez vyloučeného Ondřeje Lingra, Ostrava bez Martina Filla. Baník na půdě MFK vyhrál vzájemné ligové utkání poprvé v historii. Domácí jsou po dvou kolech bez bodu.

»S klukama jsme se bavili, že co jsme tady dva roky, tak jsme Karvinou ještě neporazili. Bylo to takové prokleté, jsme rádi, že jsme to dnes zvládli, a určitě nám to pomůže do dalších zápasů,« řekl Jirásek.

Baník vstoupil do druhého utkání podobně jako v premiéře s Libercem a úvodní aktivitu v deváté minutě opět přetavil ve vedoucí gól. Jiráskovo zakončení brankář Pastornický ještě vyrazil před sebe, ale neobsazený Smola měl snadnou pozici zblízka trefit síť. Letní posila Baníku zapsala první ligový gól v barvách Ostravy a jubilejní desátý v nejvyšší soutěži.

»Trochu jsme zaspali a od desáté minuty jsme prohrávali. Od toho gólu jsme se ale zvedli a já jsem měl obrovskou příležitost hlavou. Byla to stoprocentní šance, bohužel jsem ji neproměnil. Snažili jsme se dobývat ostravskou branku, ale nedokázali jsme dát gól,« uvedl karvinský útočník Michal Petráň.

Jenže pak Baník podobně jako proti Liberci vyklidil hřiště a zprvu pasivní Karviná se dostala do hry. Po několika náznacích se v gólové šanci ocitl v 29. minutě Petráň, ale hlavou zamířil z malého vápna do rukavic Budinského.

Moc k vyrovnání nechybělo ani o tři minuty později. Procházkovo zaváhání využil Petráň, posunul míč doprava na Galušku a jeho přízemní pokus musel ostravský brankář vytlačit na roh. »Dali jsme rychlý gól, to se nám povedlo i v minulém zápase, ale mělo to podobný průběh, kdy jsme přestali trošku hrát. A Karviná se tlačila, hrála opravdu poctivě, chodila do všeho naplno,« řekl Jirásek.

Baník si koledoval o vyrovnání i ve druhé půli. Problémy měl hlavně s pravou stranou Karviné, přes kterou si domácí vytvořili další dvě šance. Budinský měl znovu štěstí, že v 52. minutě střídající Janečka zacílil jen jeho náruč. Nejvíc při něm přízeň osudu stála v 61. minutě. Po další Galuškově akci domácí Lingr i díky jemné Budinského teči trefil tyč ostravské branky, od které se míč už potřetí šťastně vrátil do náruče gólmana hostů.

»Ve druhém poločase to mělo takový stejný průběh, možná jsme byli i o něco lepší než Ostrava, která z jedné střely Jiráskem dala druhý gól. Dokázali jsme snížit, ale bohužel do remízového stavu už jsme utkání nedali,« řekl Petráň.

Za neefektivní koncovku byla Karviná vytrestána v 68. minutě. Jirásek dostal na velkém vápně chvíli na přípravu rány a zamířil přesně k tyči. »Karviná šance měla, my taky měli náznaky do brejků a nebyli jsme schopni buď zakončit gólovou střelou, nebo zakončením, abychom se nemuseli zase rychle vracet zpátky. Až mi to pak sedlo, jak mělo. Bylo to takové rozhárané, ale jsme rádi za tři body. Bylo to pro nás i psychicky náročné po nepovedeném prvním zápase,« podotkl Jirásek.

Zápletku čtyři minuty před koncem připravil Smrž, který hlavou lízl přímý kop a snížil. Jenže hned vzápětí Lingr dostal druhou žlutou kartu a Karviná dohrávala v deseti.

Výhru Ostravy mohl navýšit z brejku Diop, jeho pokus však Pastornický vytlačil a v nastavení sám před karvinským gólmanem selhal i Jirásek. Byť i Baník poslední sekundy dohrával bez vyloučeného Filla, tři body už uhájil.

»Absencí je moc, obrovská kvalita nám chybí. Vaříme z vody, nic jiného nemáme, ale jedeme dál. Když budu mít na hřišti to nejsilnější, bude to vypadat úplně jinak, ale to není žádná výmluva. Pak musíme ukázat srdce a agresivitu,« dodal karvinský trenér František Straka.

(red)