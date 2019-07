Kouzelný kraj Viňales s vůní tabáku

Kuba se prezentuje převážně svými plážemi a rumbou pulzujícími městy. Ta pravá Kuba ale leží jinde než v městských uličkách. Poklady Ostrova svobody totiž rostou pod rukama zemědělců, na polích a plantážích. Jedním z plodných a přírodně i kulturně zajímavých krajů je kraj Viňales. Zde roste a schne ten nejlepší tabák na světě. A to mj. i díky unikátnímu klimatu krasového kraje plného prazvláštních vápencových skalisek a tropických lesů.

Jak jsem mohla na svých krátkých cestách Kubou poznat, pokud jsou města plná kontrastů díky pokulhávající ekonomice, venkov Kuby jen vzkvétá. Vláda Kuby totiž pochopila to, co se v Evropě naopak upozaďuje. A totiž, že venkov a zemědělství jsou pro obživu lidí i celého státu základní veličinou. Takže oproti Havaně, kde se snoubilo nové se starým a upravené se zanedbaným, i když s očividnou snahou o nápravu, v zemědělských oblastech na zchátralost praktiky nenarazíte. Vesničky jsou vesměs upravené, domky čisté a vybavené. Pravda, ne příliš, ale v tropické oblasti nepotřebujete skříně plné oblečení na čtyři sezony, topení rozvedené do všech pokojů či odizolovanou fasádu.

Krajem hor a jeskyní

Venkov Kuby je sice v celku výkladní skříní tohoto ostrova, ale co se týče přírodní krásy a jedinečnosti, kraj Viňales bezesporu vede. Když zabloudíte do tohoto krasového území, budete si více připadat jako v jižní Asii, než na karibském ostrově. Dominantu totiž tvoří prapodivné skály, které jako by v kusech kdosi upustil a zabodl do jinak rovinatého kraje. Obrovské vápencové masivy porostlé bujnou tropickou vegetací víc než nápadně připomínají asijské masivy, které můžete spatřit například na známé zátoce Ha Long ve Vietnamu. V těchto skalách také sídlí pradávný duch původní Kuby. Jak již příroda zařídila i v mnohých jiných krasových oblastech, i zde jsou skály protkány kilometry úchvatných jeskyní, které již před stovkami let skýtaly zázemí, domov i ochranu místním obyvatelům – indiánům a později uprchlým otrokům. Dnes jsou bohužel indiánské zvyklosti, styl života i kulturní dědictví jen zajímavým zpestřením pro turisty přicházející obdivovat rozsáhlé jeskynní chodby a dómy.

Jednou z nejnavštěvovanějších jeskyní kraje je Cueva del Indio. Jedná se o systém podzemních jeskyní, které místy dosahují výšky až 100 metrů. Některé části lze projít, ale velká část je přístupná jen na motorovém člunu. V zelené vodě mají příbytek slepí korýši a některé druhy ryb a nad hlavou létají netopýři. Na konci chladné cesty podzemím pak čeká příjemný bar a několik obchůdků se suvenýry, které mají ze všech mnou navštívených míst nejpestřejší a nejzajímavější nabídku. Krámky plné originálních domácích výrobků s rozumnými cenami nesmíte projít bez povšimnutí.

Piňa Colada pod monumentem

Další velkou atrakcí kraje je zeď prehistorie. Necelé dva kilometry západně od městečka Viňales vede silnice do údolí Valle de los Guasas, která končí pod strmou mogotou Dos Hermanas. Blízko tohoto útvaru můžete spatřit skutečnou kubánskou raritu. Krása mogoty je překryta obrovskou naivní nástěnnou malbou – Mural de la Prehistoria – zeď prehistorie. Nechal ji zde vytvořit v roce 1961 Fidel Castro. Rozměrově úctyhodný výtvor je dlouhý 180 metrů a představuje vývoj člověka až k revoluci. Pod touto vcelku novou památkou se skrývá restaurace, ve které vedle klasických pokrmů či ukázky výroby místních voňavých doutníků můžete ochutnat nejlepší Piňa Coladu z celé Kuby. Ověřeno… Kokosové palmy na Kubě rostou tak běžně jako jabloně či špendlíky u nás. Ovšem tam umějí z čerstvých kokosů, kokosového mléka, smetany, ledu, ananasového džusu a místního rumu vykouzlit neuvěřitelně lahodný nápoj!

Tabák nejvyšší kvality

Kraj Viňales ale pravděpodobně nejvíce okouzlí milovníky tabáku. Právě mezi krasovými horami, na výživné červené půdě, roste a schne ten nejkvalitnější a nejaromatičtější tabák Kuby. Hlavní sezona pro pěstování tabáku jsou zimní a jarní měsíce, takže při naší květnové návštěvě byla většina letošní úrody již pod střechou starých původních sušáren se slaměnou střechou. Díky věčně otevřeným dveřím, kdy tropický vzduch proudí skrz sušárny, zde během tří měsíců dosychají voňavé listy. A v každé vísce vám rádi na počkání ukáží, jak se vyrábí ty nejlepší ruční doutníky světa.

Otevřenost turistům

Kraj Viňales je sice protkán vysokými horami, ale silnice zde nezdolávají žádná závratná převýšení. Navíc zde hory a kopce zajišťují příjemné klima. Kraj je tedy vhodný i pro cykloturistiku či pro milovníky dovolené v lůně přírody. Toho si je vědoma i vláda, a tak je možné v mnohých stylových upravených domech si pronajmout pokoje či celé vilky za 30 až 100 CUC na den. I pro místní zemědělský kraj se tak turismus stává zásadním zdrojem obživy a v mnohých vesničkách je to vidět. Navíc přátelští a pohostinní Kubánci turisty rádi provedou i svým hospodářstvím, pochlubí se starými amerikami v garáži, a tak jako u nás, ani zde v žádné vesničce nechybí alespoň malý dobře vybavený bar…

Helena KOČOVÁ

FOTO - autorka