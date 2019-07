Brazilští anarchisté pomáhají lidem ve favelách, podnicích a uprchlíkům

Brazilský anarchista Juliano, pocházející z Ria de Janeira, navštívil Prahu, kde se v žižkovském prostoru39 při besedě podělil o to, co brazilští anarchisté dělají. V současné době mají tři priority - sociální práci ve favelách (obydlích v chudých čtvrtích), odborovou činnost a pomoc uprchlíkům.

Kritizoval stávajícího brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, který podle něj útočí na sociální hnutí a třídí lidi. Nejsilnější jsou podle jeho slov odbory učitelů a těžitelů ropy. »Dřív nebylo nic mezi oficiálními odbory a vládou, my se snažíme vyplnit ten prostor,« řekl. S tím, že brazilští anarchisté podporují také feminismus, neautoritářské kolektivy a jsou proti rasismu. »Plno našich lidí se věnuje sociální práci ve favelách, pracují s dětmi a dospívajícími,« řekl. Není to podle jeho slov tak, že by do favel chodili paternalisticky pomáhat lidé, kteří tam nežijí, ale naopak lidé z favel se stávají součástí anarchistických kolektivů. »Je třeba, aby k nim lidé z favel měli důvěru,« řekl.

Na dotaz Haló novin se vyjádřil i k sociálním projektům »Minha casa, minha vida« (Můj dům, můj život) a »Bolsa familia« (Rodinný balíček), které vznikly za levicových vlád prezidentů Inácia Luly da Silvy a Dilmy Rousseffové a lidem v sociálním vyloučení zajišťují, za splnění určitých podmínek, družstevní bydlení a měsíční sociální příspěvky, jež někteří pokládají za jistou formu diskutovaného »zaručeného základního příjmu«. »Programy mnoha lidem pomohly, byť je provázely i problémy. Zároveň se setkaly s kritikou části majetnější veřejnosti, která měla pocit, že se moc rozhazuje a že bydlení je poskytováno příliš velkému počtu lidí,« řekl. A nastínil tak jednu z příčin úspěchu Bolsonara, který proti sociálním opatřením v kampani štval.

Země se dodnes potýká s rasismem

K pomoci uprchlíkům Juliano uvedl, že do Brazílie mnohdy přicházejí lidé z různých zemí, kteří jsou zcela bez prostředků, těm se anarchistické kolektivy snaží zajistit bydlení, práci a další potřebnou podporu. Byť se to tak navenek nemusí jevit, Brazílie se od dob kolonialismu potýká - tu s otevřenějším, tu skrytějším rasismem. Lidé, kteří nejsou klasickými bělochy, měli podle jeho slov v minulosti problém dostat se do jakýchkoli veřejných pozic, sehnat důstojně placenou práci a mít celkově lepší sociální postavení. Levicové vlády se snažily o rovnost, proto kupříkladu do politických funkcí i do škol prosadily vyrovnávací kvóty. »Bolsonaro je odpůrcem kvót, snaží se je zlikvidovat,« řekl.

Podle Juliana se v současné době sociální situace zhoršuje a je třeba neustávat v pomoci zajišťovat sociální jistoty těm, kteří je nemají nebo o ně přicházejí. Anarchistických kolektivů je podle něj v dvousetmilionové Brazílii mnoho, některé jsou součástí levicových skupin.

Jak bylo možné vypozorovat z besedy i z jiných diskusí, tak jako i jinde ve světě jsou mezi levicovými a anarchistickými spolky určité odlišnosti - vzájemně si vyčítají radikalitu nebo naopak smířlivější přístup, někdy je mezi nimi řevnivost. To hlavní mají ale společné - jde jim o důstojné sociální postavení všech lidí, které nerozdělují podle barvy pleti, sociálního statusu nebo sexuální orientace. Různými formami a s různou intenzitou vystupují proti politice současné Bolsonarovy vlády, která dělá přesný opak.

(ac)