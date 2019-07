Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vítkovice získaly zakázku v Rusku

Ostravská společnost Vítkovice Heavy Machinery (VHM) získala referenční zakázku na díly čerpadel pro primární okruh jaderných elektráren. Jsou určeny pro ruského zákazníka, který je dodá do Turecka.

Pro firmu jde o další krok v rozšiřování dodávek pro jadernou energetiku, sdělila mluvčí VHM Eva Kijonková. »Díly jsou určeny pro ruského zákazníka, který čerpadla s nimi dodá na jadernou elektrárnu Akkuyu. Tu v Turecku staví Rosatom,« uvedl generální ředitel VHM Daniel Kurucz.

Hodnotu zakázky firma neuvedla. »Jde však v krátké době již o druhý zřetelný inovativní vstup do jaderné energetiky. Loni v listopadu VHM získaly referenční zakázku na výkovky kontejnerů pro přepravu a uskladnění vyhořelého jaderného paliva pro tuzemské jaderné elektrárny Temelín a Dukovany,« uvedla Kijonková. Firma podle ní dodávkou potvrzuje, že zvládla náročné výroby výkovků ze speciální nerezové korozivzdorné oceli.

»Museli jsme se vyrovnat s požadavkem velmi úzkého rozmezí takzvaného delta feritu, tedy modifikace železa, která má vliv na kvalitu oceli. V tomto případě jde o dosažení vysokých kvalitativních hodnot nejen při standardní teplotě 20 stupňů Celsia, ale i při zvýšené teplotě 350 stupňů Celsia,« uvedl technický ředitel VHM Pavel Machovčák. Firma podle něj musela upravit technologické postupy zejména při výrobě v ocelárně, ale také při tepelném zpracování výkovků.

VHM jsou producentem ocelí a výrobků z nich. Zhruba 80 procent výroby vyváží, hlavně do zemí EU. Firma má okolo 900 zaměstnanců.

Společnost patřila do strojírenského koncernu podnikatele Jana Světlíka. Loni v březnu ale skončila v úpadku. Podnik po vážných potížích obnovil výrobu, poté co do firmy vstoupila společnost SPV VTK zakladatele holdingu Czechoslovak Group Jaroslava Strnada, která firmu postupně přebírá.

(ste)