Řešení, které by bylo spravedlivé

Neslyšel jsem celé vystoupení nové předsedkyně Evropské komise, ale tu část, která se zabývala migrací, ano. Napřed nás poučila, že humanismus je pro nás to nejdůležitější, že to je víc než cokoli jiného, že musíme poskytovat pomoc lidem v nouzi, kteří brázdí Středozemní moře, a pak vstřícně k visegrádské čtyřce slíbila, že vlastně žádné kvóty nebudou a že se s tím musí něco dělat. Tedy s migrací. Lehký osten směrem k Itálii tu byl zřejmý. Spokojena byla, předpokládám, většina vlád členských zemí, jen poslanci moc nadšeni nebyli. Jinak by dostala víc hlasů a ne jen těsnou většinu. Je demokracie, i těsná většina stačí.

Ta migrace mně však stále leží v hlavě. I naše humanistické cíle. Ty přece neznamenají přivézt do Evropy kohokoli, kdo nasedne na plavidlo překupníků a vydá se na moře. Slovně proklamujeme řešení »v místě původu« a tedy i návrat migrantů tam, odkud přišli. Ve skutečnosti je přivážíme do Evropy a tomu říkáme humanismus. Většinou nejde ani o ty, kteří utíkají před válkou a hladem. Kolik z nich přijíždí i s jiným zadáním, nevíme a ani vědět nemůžeme. Doklady nejsou, a jestliže jsou, pak se jim může a nemusí věřit. Taková je situace.

Slyšel jsem dokonce jeden názor, že vlastně Evropa má co odplácet, protože po staletí ze zemí migrantů brala, a přitom úmyslně nevytvářela podmínky pro lepší život nejen v Africe, ale i v Asii. Suroviny odsud směřovaly sem a děje se to doposud. Máme prý tedy povinnost vracet. A jsme zase u migrace. U slov paní von der Leyenové. Kdo vlastně měl zisk ze surovinového bohatství zemí pod Středozemním mořem či na východ od něj? Byli to Češi, Slováci, Poláci, Maďaři, Bulhaři, Estonci, Lotyši, Řekové, Švédové, Irové…? Ne, byla to Anglie, Francie, Itálie, Nizozemí, Belgie, Španělsko, Portugalsko a do Velké války i Německo. Kdo kromě světového četníka Spojených států rozbombardoval Libyi, odkud dnes do Evropy přes moře směřují migranti snad z celého afrického kontinentu? Byly to Itálie, Francie a Británie. Nemají především tyto země převzít na sebe, pokud souhlasíme s paní von der Leyenovou, plnou odpovědnost a odvděčit se nějak »zemím původu« za to, co u nich nakradly? Bylo by to spravedlivé. Ti migranti pak, které seberou lodi »humanitárních« organizací na moři, pak klidně mohou být podle humánních teorií posláni domů a nikdo nikomu nebude mít co vyčítat. Za vysokou životní úroveň se přece platí těm, kteří se o ni zasloužili. V našem případě donedávna, vlastně i dnes, exploatované země, jejichž bohatství využívají Angličané, Francouzi, Španělé, Nizozemci, Belgičané a další výše zmíněné země.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice