Změna trhu práce

Snad již nikdo nepochybuje o tom, že technologické změny přinesou během příštího desetiletí významné posuny na trhu práce. Vytlačí miliony pracujících, ale současně vytvoří miliony nových pracovních míst vyžadujících nové dovednosti. Přitom důsledky budou kvůli přežívajícím genderovým nerovnostem pro ženy těžší než pro muže. Podle renomovaného McKinsley Global Institutu bude počet vytěsněných mužů a žen stejný (20 % všech), přičemž ovšem bude značný rozdíl v genderové struktuře vytěsňovaných pracovních míst v neprospěch žen. Pokud jde o strukturu likvidovaných míst, pak u mužů ubude primárně 40 % rutinních fyzických profesí. U žen zanikne přes polovinu rutinních kognitivních pracovních míst (primárně administrativních).

Mnozí staromilci šíří apokalyptické představy o nebezpečí odcizených robotů osidlujících výrobní linky a naopak houfech nezaměstnaných bez zájmu o veřejné děni a bez alternativy tvůrčího trávení volného času. Z toho dovozují možné sociální, kulturní i etické konflikty.

Tyto obavy nejsou racionální. Opomíjejí totiž to, že i za probíhající automatizace se bude celková poptávka po pracovnících spolu s růstem produktivity práce zvyšovat. Rostoucí příjmy, poptávka po zdravotní péči, péči o děti a seniory ve stárnoucí společnosti, investice do infrastruktury, sociální oblasti i »chytrých« technologií budou zákonitě vytvářet nová pracovní místa. Problém tedy nespočívá v »robotizaci« společnosti, nýbrž v tom, nakolik bude populace vzdělanostně a mravně připravena přínosy a důsledky 4. průmyslové revoluce akceptovat a ovládnout. Zde je nutno uvést, že většina zahraničních studií tvrdí, že umělá inteligence a změny na trhu práce s ní spojené povedou dokonce ke zvýšení podílu žen na celkové zaměstnanosti.

Společným jmenovatelem, podmínkou sine qua non, pozitivního řešení předpokládaných změn na trhu práce vyvolaných průmyslovou revolucí, digitalizací a kybernetizací výrobních procesů je kvalitní, moderní a perspektivní vzdělávací systém. Nikoli archaický a konzervativní, případně mírně upravený fakticky v tereziánských limitech a objektivně vedoucí k minimalizaci nároků na myšlení a jednání studentů. Jímá mne hrůza z nedávného výroku soc. dem. poslance, bojovníka proti maturitě z matematiky, který veřejně zpochybnil konkrétně výuku kvadratické rovnice, neboť ji »k ničemu nepotřeboval«. Pokračovat touto logikou, podle veřejných vyjádření typickou pro polovinu poslanců, znamená vrátit se do let našich otců a dědů, rezignovat na pokrok. Ne pasivně přijímat, memorovat, ale myslet, tvořit. To je výzva budoucnosti, kterou ovládne ta politická síla, která bude schopna nové pochopit, podchytit a realizovat. Věřme, že to budeme MY.

Ladislav ŠAFRÁNEK