Nezačneme katalánskou vlajkou?

Primátor Prahy doktor Hřib nám všem »přes televizi« vzkázal, že oni, tedy pražská radnice, nedělají politiku, že jsou hluboce nadpolitičtí, i když z dohody s čínským protějškem podepsané minulým vedením pražské radnice chtějí vymazat slova o jednotné a nedělitelné Číně. Čína přece, alespoň podle Pirátů, není jen jedna a vůbec nemá právo nejen na Tchaj-wan, ale ani na Hongkong, či dokonce na Tibet. Sice většina světa to tak nebere, ale Praha je podle Pirátů »praporovou lodí«, jakýmsi vzorem havlismu, který je třeba roznášet na všechny strany.

Je ovšem víc takových kroků pirátského vojevůdce Hřiba. A zřejmě ještě bude. Začal cestou na Tchaj-wan, kterou platila tchajwanská strana, byla vyvěšena vlajka Tibetu nad radnicí hlavního města Prahy, a nyní se má změnit zmíněný text dohody.

Reakce čínské strany prý Hřiba překvapila. Úprava dohody není prý politický akt. Kulturních ani hospodářských vztahů se to nedotkne, tvrdí alespoň Hřib. Jenže všechno je politika a vyvěšení tibetské vlajky na pražské radnici je facka Číně. Politická, nikoli kulturní či hospodářská. Důsledky totiž budou mít jak kultura, tak hospodářství a to nejen to pražské.

Čína tedy podle Pirátů není jedna. Je přece mnoho Čín, tedy kousků Asie, kde se mluví čínsky, a mluvit čínsky přece ještě neznamená, že jste »Číňan«. Proto například byla vyvěšena na radnici tibetská vlajka. Tam v Tibetu totiž jsou, podle pana Hřiba, porušována nejen lidská práva, ale dokonce i právo na samostatnost bylo pošlapáno. Vždyť Tibet, podle něj, by mohl kráčet k zářným zítřkům. Znovu by mohl obnovit podřízenost rolníků statkářům, klášterům a lámům a vrátit se ke středověkým zákonům. Tomu se přece říká pokrok, tedy po pirátsku.

Napadlo mě v té souvislosti několik otázek. Proč například na pražské radnici nebyl vyvěšen katalánský prapor? Třeba v době, kdy bylo upřeno zastoupení zvolených poslanců do katalánského parlamentu, či dokonce do toho evropského? Proč tolik křiku kolem Krymu, když tamní obyvatelé schválili v několikrát opakovaném referendu odchod ze svazku s Ukrajinou a přitom vlastně ti »Krymčané« udělali totéž, co Piráti by chtěli pro Tibeťany? Proč třeba skotská vlajka nezavlála na Mariánském náměstí, ač Skotové jsou většinově stejně jako Piráti pro zachování členství v Evropské unii a není jim to umožněno? Vadila by Pirátům jednotná Čína, kdyby v Pekinu už nevládli komunisté?

Ale začněme tou katalánskou vlajkou? Neměl by pan Hřib začít jí? Vždyť jde přece o Evropu a tady by svoboda a lidská práva měla být dodržována přednostně. Ostatně proto jsme přece, tedy Unie, tak vstřícní k migrantům, že, pane primátore...

Jaroslav KOJZAR