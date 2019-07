Kde budeme bydlet?

V minulém týdnu se hodně přetřásaly informace o tom, jak je bydlení v Čechách a zvláště v Praze předražené a pro běžné lidi nedostupné. To je fakt, za který vděčíme úžasné tržní ekonomice bez regulace. Tento dravčí způsob vyhání mladé rodiny za město, do městeček, městysů a vesnic, kde pak vznikají satelity, takové ležaté paneláky, ve kterých mnozí hledají levnější útočiště a spásu.

Na velký nárůst obyvatel ale nejsou mnohé vesnice připraveny. Ba co víc, nemají základní zdroje. Díky suchu se v mnohých krajích a v mnohých vesnicích nedostává voda pro stálé obyvatele, kteří tak musejí rozmýšlet o každém litru. V takové situaci se pak nedá divit starostům těchto vesnic, kteří, ač by měli z nových domů a nových obyvatel vísek nemalé profity, zakazují další stavby. Prostě by už pro ně nebylo to základní, co v naší přírodě chybí čím dál víc.

Zatím jde o počty v řádech jednotek, možná desítek, ale tento trend se bude čím dál tím víc vyostřovat. Předpokládá se, že každé další léto bude sušší a my se budeme muset změně klimatu přizpůsobit.

Ale chceme-li zachovat alespoň nějak fungující ekonomiku, je potřeba, aby vznikaly nové rodiny a rodily se děti. Jenže kde? Kam mají mladí jít a za co si mají bydlení koupit i když oba pracují v lepším případě za průměrnou mzdu?

Bydlení je již dnes luxusem a na mnohých místech v naší republice se stává luxusem i zalévání zahrady nebo mytí auta. Vody je málo i na běžný rodinný provoz. O změnách v zadržování vody v krajině se sice občas mluví, ale skutky zatím nikde příliš viditelné nejsou. Ale i kdyby se s nimi začalo, nezmění klima ze dne na den.

Přitom by asi řešení bylo. Bytů je dost. Ale stovky, ba tisíce jsou pouze výhodnou investicí a zejí prázdnotou, nebo vydělávají díky pronájmu. I v Praze a mnohých dalších městech je navíc dost ploch, dříve průmyslových, dnes nevyužitých, která by se mohla zastavět byty. Jenže tento společenský systém je jaksi více pro peníze a méně pro rozum. Můj táta vždycky říká, že když se věc správně pojmenuje, ukáže se i řešení. Jenže ke změně společenského systému, který by zaručil dostupné bydlení, jsme ještě nedozráli. I když mladí na Západě za hranicemi mluví už i o tomhle. Už vidí, že tenhle svět je nastavený jen jako dojná kráva pro střední generaci a na mladé se nehledí. Je ale otázkou, co nás převálcuje dřív, jestli sucho, nebo tiše se rodící revoluce.

Helena KOČOVÁ