Schůzka v Lánech

Prezident Miloš Zeman se sejde na zámku v Lánech s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Jejich jednání by mělo přispět k vyřešení sporu o výměnu ministra kultury Antonína Staňka za Michala Šmardu (oba ČSSD), který trvá už od května.

Zeman dříve uvedl, že je připraven Staňka odvolat ke konci července, jmenování Šmardy ale neslíbil. Předsednictvo ČSSD ho minulý týden potvrdilo jako jediného kandidáta a předseda strany Jan Hamáček vyloučil, že by vedením ministerstva mohl být pověřen jiný ministr ČSSD. Sociální demokraté pohrozili odchodem z vlády, pokud by nemohli sami rozhodovat o svých zástupcích v kabinetu.

Babiš a Hamáček se původně chtěli sejít se Zemanem kvůli výměně ministra kultury společně, Hrad ale minulý týden oznámil, že se schůzka uskuteční pouze mezi prezidentem a premiérem. Podle Hamáčka je to v pořádku, protože jmenování a odvolávání ministrů by mezi sebou měli řešit předseda vlády a hlava státu.

Staněk podal demisi v polovině května, Zeman ji ale nepřijal, což mu Ústava umožňuje. Babiš poté na konci května na žádost ČSSD navrhl odvolání Staňka a jmenování Šmardy, kterému podle Ústavy prezident vyhovět musí. Zeman následně několikrát dal najevo, že by si přál Staňkovo setrvání v úřadu a mluvil o snaze smířit ho s Hamáčkem, kritizoval také Šmardu. Babiš opakovaně vyloučil, že by na Zemana podal kompetenční žalobu kvůli tomu, že prezident ve věci nekoná.

ČSSD na konci června pohrozila odchodem z vlády, pokud se situace kolem ministerstva kultury nevyřeší. Po schůzce s prezidentem 4. července Hamáček řekl, že ohledně pokračování vlády není příliš optimistický. O týden později nicméně Zeman na dalším jednání s Hamáčkem a se Staňkem slíbil, že současného ministra kultury k 31. červenci odvolá. Hamáček tehdy také řekl, že ohledně nominace Šmardy prezident počká na rozhodnutí předsednictva ČSSD. To 15. července potvrdilo, že strana trvá na svých stanoviscích.

Sociální demokraté uváděli, že pokud by prezident jejich nominaci nevyhověl, setrvání ve vládě bez možnosti rozhodovat o vlastních ministrech by pro ně postrádalo smysl. Předsednictvo ČSSD také vyzvalo ministry, aby předložili Hamáčkovi své demise v případě, že o to předseda strany požádá. Podle koaliční smlouvy by v případě podání demise všech ministrů za jednu vládní stranu měla do týdne podat demisi vláda jako celek.

