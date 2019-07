Ilustrační FOTO - Pixabay

Johanka z Arku klimatické změny v Paříži

Mladá švédská aktivistka Greta Thunbergová v projevu ve francouzském Národním shromáždění znovu vyzvala k tomu, aby politici byli aktivnější v boji se změnami klimatu.

Její vystoupení ale vzbudilo rozruch zejména kvůli postoji některých zástupců konzervativních a krajně pravicových stran, kteří vyzvali k bojkotu akce a označili 16letou dívku za »guru apokalypsy« a »prorokyni v šortkách«, informovala agentura Reuters.

»Jsme jen děti, nemusíte nám naslouchat. Musíte ale naslouchat vědcům. A to je vše, oč vás žádáme,« řekla Thunbergová poslancům. Nemluvila k nim v plenárním sále, ale v menší místnosti, kde vystoupila díky pozvání od nadstranické skupiny ekologicky zaměřených zákonodárců. Setkání se mohli zúčastnit i poslanci, kteří členy této skupiny nejsou, mnozí z nich ale předem avizovali, že je pro ně pozvání pro Thunbergovou nepřijatelné.

Mladá švédská aktivistka Greta Thunbergová. FOTO - wikipedia commons

Le Penovci zabodovali

Šéfka krajně pravicového Národního sdružení (RN) Marine Le Penová obvinila parlament z pokrytectví, protože Thunbergovou pozval v den, kdy se má hlasovat o schválení dohody o volném obchodu mezi EU a Kanadou (CETA), kterou ochránci přírody ostře kritizují. »Nemůžete přivézt Johanku z Arku klimatické změny v den, kdy se hlasuje o dohodě EU-Kanada,« řekl europoslanec za RN Jordan Bardella televizní stanici France 2. Další poslanci zase švédskou aktivistku obvinili z toho, že ji financuje »zelená lobby«, což Thunbergová podle ČTK v rozhovoru odmítla.

Thunbergová je hlavní tváří globálního studentského hnutí Fridays4Future (Pátky pro budoucnost). Sázkové kanceláře ji považují za jasnou favoritku pro získání letošní Nobelovy ceny za mír.

A ne náhodou. Důkazy o tom, že F4F skutečně naslouchá vědcům, a ne jen nějakým »potrhlým apoštolům«, jak se o ekologických alarmistech vyjadřují odpůrci klimatického holocaustu, se nám snáší každý den.

Takové Německo se připravuje na další letošní vlnu veder, během níž by podle meteorologů mohla padnout i série dosavadních teplotních rekordů. Extrémně vysoké teploty přináší do Německa a do dalších zemí západní Evropy tlaková výše Yvonne, s níž proudí nad kontinent tropický vzduch. Podle odborníků je letošní počasí dalším dokladem znepokojivého trendu, kdy jsou výkyvy počasí stále častější.

Hoří i Sibiř

A dokonce i na Sibiři hoří skoro milion hektarů lesů a i vzdálená města se dusí dýmem z požárů, které prý nikdo nehasí - zákon to tam umožňuje, pokud by náklady na hašení byly vyšší než způsobené škody. Navíc chybějí peníze, upozornil server Newsru.com.

V Krasnojarském kraji podle údajů místních úřadů zuří 126 lesních požárů na ploše přesahující 704 000 hektarů, v Irkutské oblasti stovka požárů na více než 285 000 hektarech.

Příčinou je nedostatek srážek, vedra přes 30 stupňů, poryvy větru a bouřky s blesky, často bez srážek. Dým z požárů, zanesený větrem, postihuje i místa vzdálená od sebe až 1500 kilometrů, například velká města Omsk a Novosibirsk, v jejichž okolí nehoří. V samém Krasnojarsku podobný smog v létě sužuje lidi už několik let. Odborníci varují, že důsledky znečištění ovzduší postihují zdraví hlavně dětí, seniorů, těhotných žen a pacientů se srdečními potížemi.

Vloni v létě v Rusku shořely lesy na deseti milionech hektarů, zatímco obvykle se každý rok vykácejí stromy na ploše okolo milionu hektarů, poznamenal server.

(rj)