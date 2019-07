Ilustrační FOTO - Pixabay

Vymaže Afghánistán z mapy?

Kontroverzní americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že vleklou válku v Afghánistánu by mohl ukončit do týdne tím, že by tuto středoasijskou zemi vymazal z mapy. Poznámky o vyhlazení Afghánistánu ale vyvolaly logickou nelibost v Kábulu, který nyní žádá Bílý dům o vysvětlení.

Oněch bezprecedentních výroků se Trump dopustil na jednání s pákistánským premiérem Imranem Chánem, kterého přijal v Bílém domě. S Chánem hovořil mj. také o hledání cesty k ukončení afghánské války. Podle pákistánského premiéra vede k míru v Afghánistánu jen jediná cesta, a to mírové jednání s Tálibánem, které je na dobré cestě.

»Afghánský národ nikdy nedovolil a ani nedovolí žádné cizí mocnosti určovat jeho osud,« uvedl v prohlášení úřad afghánského prezidenta Ašrafa Ghaního.

Spojené státy v čele tzv. mezinárodní koalice vojensky zakročily v Afghánistánu v roce 2001, kdy svrhly radikální islámské hnutí Tálibán, které si ale stále zachovává značný vliv. V bojích od té doby padlo na 2400 amerických vojáků. V Afghánistánu nyní působí asi 20 000 zahraničních vojáků včetně českých. Většina z nich jsou Američané.

Zničit palestinskou identitu

Nad Trumpovými slovními excesy je skutečně třeba se pozastavit. Soudí tak i íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí, podle něhož cílem chystaného amerického »mírového plánu pro Blízký východ« je zničit palestinskou identitu. Chameneí to prohlásil v pondělí po setkání se zástupci palestinského radikálního hnutí Hamás. Zatímco Trump plán, který dal vypracovat svému zeti a poradci pro Blízký východ Jaredu Kushnerovi, opakovaně směšně označil za dohodu století.

Palestinci kvůli přesunu americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma ale odmítají s USA jednat. Protože Washington straní Izraeli, nemůže podle nich dělat v potenciálních mírových jednáních zprostředkovatele.

»Cílem tohoto nebezpečného plánu je zničit palestinskou identitu. Nesmíme jim dovolit, aby ji s použitím peněz zničili,« prohlásil podle ČTK Chameneí.

