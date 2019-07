Navrátil třetí příčku neudržel

Michal Navrátil na mistrovství světa neobhájil stříbro v extrémních skocích do vody. Český reprezentant na šampionátu v Kwangdžu obsadil čtvrtou příčku s výraznou ztrátou na bronzového Mexičana Jonathana Paredese. Vyhrál favorizovaný Brit Gary Hunt. Znakařce Simoně Kubové finále v Koreji znovu uniklo, na neolympijské padesátce skončila v semifinále desátá.

Navrátil po pondělní první polovině soutěže figuroval na třetí příčce s více než pětibodovým náskokem na Hunta. Před finálovým dnem měl ale zdravotní problémy. »Od včerejška jsem měl velké bolesti zad. Odskákal jsem trénink a teď si stále zahřívám krémem záda, protože se nemůžu pořádně ohnout a narovnat, jak to bolí,« řekl před druhým závodním dnem.

Pokazil čtvrtý skok

Za Hunta klesl hned po prvním včerejším skoku, za který dostal pátou nejvyšší známku. Finálový skok se mu ze čtyř závodních skoků vydařil nejméně, byl v něm desátý a neměl šanci zaútočit na medaili. »Myslím, že skok byl zpočátku výborný. Dobře jsem to roztočil, ale snažil jsem se držení těla víc zpomalit do vody, držet to pod kontrolou a nepustit to. A tam byla chybička, že jsem byl až moc stažený a trošku jsem tam nedopadl, nechal jsem tam hrudník. Je to hrozná rychlost a místo devítek se jde na 7,5 bodu,« hodnotil Navrátil svůj finálový skok.

Od stupňů vítězů ho nakonec dělilo téměř padesát bodů. Vedle zlatého Hunta a bronzového Paredese ho předčil také stříbrný obhájce titulu Američan Steve Lo Bue.

Milák překonal Phelpse

Kubová se ve srovnání s dopolední rozplavbou zrychlila na 27,91 s a počtvrté v kariéře se na této trati dostala pod 28 sekund, ale k postupu jí 12 setin chybělo. Na šampionátu padl podruhé světový rekord, postaral se o něj maďarský plavec Kristóf Milák na 200 m motýlek. Devatenáctiletý Milák na trati 200 metrů motýlek překonal o 78 setin deset let starý rekord Američana Michaela Phelpse z období rozmachu celotělových plavek. Maďar dohmátl v čase 1:50,73 a jako první na světě se dostal po 1:51. Druhý Japonec Daija Seto na něj ztratil více než tři sekundy.

Kraulařskou osmistovku vyhrál Ital Gregorio Paltrinieri, který se jako první Evropan dostal pod sedm minut a 40 sekund. Evropský rekord krajana Gabriele Dettiho z předloňského MS vylepšil o sekundu a půl na 7:39,27. Obhájce zlata Detti skončil pátý.

V rozplavbách se představila také Barbora Závadová, která i při druhém startu na šampionátu skončila ve třetí desítce. Po 27. místě na krátké polohovce byla ještě o příčku horší v rozplavbách na 200 m motýlek 2:15,63). Její hlavní disciplínou je dlouhá polohovka, kterou poplave v neděli.

Finále

MUŽI

800 m v. zp.: 1. Paltrinieri (It.) 7:39,27 - evropský rekord, 2. Christiansen (Nor.) 7:41,28, 3. Aubry (Fr.) 7:42,08,… v rozplavbách 10. Micka 7:48,93 - český rekord.

50 m prsa: 1. Peaty (Brit.) 26,06, 2. Lima 26,66, 3. Gomes Júnior (oba Braz.) 26,69.

200 m mot.: 1. Milák (Maď.) 1:50,73 - světový rekord, 2. Seto (Jap.) 1:53,86, 3. Le Clos (JAR) 1:54,15.

ŽENY

200 m v. zp.:1. Pelegriniová (It.) 1:54,22, 2. Titmusová (Austr.) 1:54,66, 3. Sjöströmová (Švéd.) 1:54,78,… v semifinále 9. Seemanová 1:57,16 - český rekord.

4x100 m pol. záv.: 1. Austrálie (Larkin, Wilson, McKeonová, Campbellová) 3:39,08, 2. USA (Murphy, Kingová, Dressel, Manuelová) 3:39,10, 3. Británie (Daviesová, Peaty, Guy, Andersonová) 3:40,68.

Extrémní skoky do vody

1. Hunt (Brit.) 442,20 b., 2. Lo Bue (USA) 433,65, 3. Paredes (Mex.) 430,15, 4. Navrátil 380,80, 5. De Rose (It.) 378,90, 6. Jones (USA) 365,85.

