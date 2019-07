Nedělejme žádné pozitivní závěry

Ukrajinský nový p-rezident Volodymyr Zelenskyj nepřesvědčil o tom, že by měl politickou vůli ukončit občanskou válku ve své zemi, které toto nasliboval. Naopak tato občanská válka v jeho zemi bude nástrojem vydírání jak směrem k Ruské federaci, tak směrem k EU. Tyhle Zelenského přístupy totiž nasvědčují, že cesta k ukončení války na Ukrajině bude ještě velmi složitá. Proto jsem zvědav, s jakým programovým prohlášením, a hlavně následnými kroky, přijde nově sestavená ukrvláda.

A proč si to myslím? Protože kdyby měl Zelenskyj sám osobně politickou vůli řešit občanskou válku ve své zemi, nemluvil by s prezidentem Vladimirem Putinem o výměně osob jako o hlavním tématu, ale rozebral by především nastartování a pokračování rozhovorů kontaktní skupiny vzešlých z Minských dohod II, nebo by vydal dekret o zrušení zóny ATO a tím by stáhl vojenské jednotky z válečných linií. Minimálně by vydal prohlášení, že tak učiní. Nic z toho, ani nic podobného doposud neučinil, takže asi čeká na něčí pokyny, což jen potvrzuje, že je pouhou loutkou.

Je zde po volbách. A vypadá to, že je vše pořád při starém a jen se vyměnily figury. Nechci brát ukrajinským občanům iluze, ale takto se Ukrajina nezávislou a svébytnou zemí nestane.

Ukrajinci, pokud se chtějí odrazit ode dna, musí se osamostatnit politicky, přijít s vlastním řešením a dokázat, že mají na to, problémy vyřešit sami. Mají jedinečnou šanci. Vystavit fakturu Západu včetně Evropské unie za spolu-způsobení současného stavu, do kterého Ukrajinu navrtal podporou Majdan.

Je tu 13 tisíc obětí této občanské války na Ukrajině a za to někdo musí přece odpovídat. Jestliže se Západ ve změnách angažoval, tak ať nese spoluodpovědnost. Ukrajinci by měli ale přestat panáčkovat před Západem a začít tvořit vlastní samostatnou politiku. Začít s nezávislostí justice, upravit zákonodárství – zbavením se zákonů diskriminujících menšiny, občany ruské národnosti, komunisty, přestat štěpit pravoslavnou církev, zajistit bezpečné a stabilní prostředí pro podnikání a investice. A hlavně skončit s »hrdiny UPA«.

Šlo by to zcela jasně, kdyby však byla politická vůle naplnit Minské dohody. Tam totiž je vše, co jsem jmenoval, zakódováno. Tak uvidíme, zatím bych nedělal žádné pozitivní závěry.

Roman BLAŠKO