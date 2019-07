Kam kráčíš, naše zdravotnictví…

Stále se o něm hovoří, ale nějaké hmatatelné výsledky nejsou. Podle Ústavy ČR máme právo na dostupnou a kvalitní zdravotní péči, schválně neuvádím bezplatnou, protože to už dávno neplatí, a zkušenosti má určitě každý z nás. Existuje množství zdravotních pojišťoven, exkluzivně vybavených, ředitelé dostávají horentní odměny, kladu si otázku – za co? Když nám vůbec nepomáhají.

Uvedu příklad ze Svitav. V poslední době odešli zubní a dětští lékaři, situace je katastrofální a pracovníci pojišťoven nám sdělili, že si máme lékaře najít sami, v lepším případě nám dali adresy, ale ne ve Svitavách, nejbližší Litomyšl, a pak už se vzdálenosti prodlužovaly. Bláhově jsem si myslela, že pojišťovna je povinna se o své klienty postarat, ale to vůbec není pravda. Odpověď, vždyť jezdí autobusy a vlaky, teď mají senioři slevy, mě v žádném případě nemůže uspokojit. Ne každý má možnost jet autem, starší spoluobčané jsou mnohdy nemocní a nejsou schopni cestovat. Celý život jsme platili zdravotní a sociální pojištění a teď si dělejte, co umíte.

Ve svitavském zastupitelstvu jsme situaci řešili už mnohokrát, žádali jsme vedení města o zajištění lékařů, ale ani ono není schopno je získat, prostě do malých měst se lékaři nehrnou, a to by ve Svitavách dostali byt a město by pomohlo i s ordinací.

Vím, že někteří neradi slyší, že před rokem 1989 bylo tohle a tohle, ale byly umístěnky a absolventi vysokých škol věděli, kam nastoupí. Já jsem studovala v Brně, ale bylo úplně jasné, že se vrátím do Svitav a vůbec jsem o žádném jiném místě neuvažovala. Dneska odcházejí mladí lidé do zahraničí nebo do úplně jiných profesí a to je v pořádku?

Ministerstvo zdravotnictví by se nad touto situací mělo opravdu vážně, ale hlavně hodně rychle, zamyslet.

Příjemný a vždy upravený pan ministr Adam sice hovoří o změnách, ale kde jsou? On si nemusí dělat starosti, jemu lékaři pomoc neodmítnou, ale co ti ostatní?

Lidmila KRUŽÍKOVÁ, zastupitelka města Svitavy (KSČM)