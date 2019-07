Od tankeru ke dronu a ještě dál

Jak to vlastně je? Britové zadrželi tanker s ropou mířící do Sýrie. Íránci v odpověď zadrželi tanker plující pod britskou vlajkou. Podle zahraničních médií Britové byli první a Íránci jim odpověděli. Naše televizní stanice však odsoudily Írán. Ani slovo o tom, proč se do Sýrie ropa neměl dostat.

Všechno je zamotané a ještě zamotanější, když prezidentem se stal Donald Trump. Tam, kde se rýsoval klid, je rozvráceno všechno. Někde celá zem, jinde vztahy. Tam, kde bylo relativně bezpečno, aby se dnes každý bál. Před několika dny americké rakety sestřelily údajně íránský dron. Pak se ukázalo, že asi nebude íránský. Írán to totiž popřel. Bývá ovšem zvykem »zatloukat a zatloukat«, ale satelity z vesmíru prý umějí rozpoznat tužku na papíře a čí to byl dron, pokud by to někdo chtěl, by »střelce« mohly prozradit. Prý tedy, jak se objevilo v západních médiích, sestřelili svůj vlastní. Nevím, zda je to pravda. Zda zase nejde o nějaký drb, i když mně to, že o »vlastní« šlo, připadá dost logické. Američané si totiž z Hormuzského průlivu udělali své cvičiště. Přitom tady nemají žádné základny, což je ovšem k podivu, a z letišť v Saúdské Arábii, svého spojence, by – pokud by se zde něco dělo – byli nad průlivem velmi rychle. Že tady létají jejich drony, nepopírají. Takže, jak to vlastně je?

Začal jsem ropou mířící do Sýrie. Kdo má být adresát, nevím. V Sýrii je mnoho zájmových skupin. Pokud šlo o vládu země, pak zadržení tankeru je vlastně pirátstvím. Nelze ho zdůvodnit tím, že Asadova vláda je podle Američanů a Britů »nedemokratická«, a proto ji neuznávají. Jenže ta vláda byla zvolena v regulérních volbách. Možná že dokonce demokratičtějších, než tomu bylo při zvolení prezidentem Donalda Trumpa. Pokerové volby, kdy vítěz bere vše, mají daleko ke skutečné demokracii.

Hra s ohněm může někdy přerůst ve skutečný požár. Toho se svět bál brzy po 2. světové válce, kdy také americký prezident, tentokrát Harry Truman, se domníval, že vzhledem k převaze Ameriky může vše. Ukázalo se, že nemůže. Také lidé v západních zemích se postavili na odpor. Válce se tehdy zabránilo, také proto, že východní blok byl silný. Dnes tento blok neexistuje, jsou jen »neposlušné« země. A Trump nemá rád neposluchy. Je cowboy, u něho člověk nikdy neví, co udělá. O to víc je současný americký prezident a jeho britští satelité nebezpeční světu.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov