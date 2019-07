FOTO - pixabay

Evropané chtějí hlídkovat bez Američanů

Paříž, Londýn a Berlín plánují zahájení »námořní pozorovatelské mise v Perském zálivu«. Podle agentury AFP to prohlásil francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian.

Učinil tak v době rostoucího napětí, které minulý týden umocnilo zadržení britského tankeru v Hormuzském průlivu íránskými revolučními gardami. Agentura Reuters s odvoláním na diplomaty uvedla, že misi by měla velet Francie s Británií, a podporují ji také další evropské země. »Momentálně zahajujeme evropskou iniciativu s Brity a Němci s cílem vytvořit pozorovací misi v Perském zálivu,« řekl francouzský ministr ve francouzském parlamentu. Spojené státy 9. července vyzvaly ke zvýšení úsilí o zajištění strategických vod v blízkosti Íránu a Jemenu, které obvinily z útoků na tankery. Írán obvinění popírá.

»Toto je opak americké iniciativy, v níž jde o vytvoření maximálního tlaku na Írán,« řekl Le Drian s tím, že záměrem mise má být skutečné uvolnění napětí. Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová uvedla, že francouzská diplomacie usiluje o to, aby se Teherán vrátil k dodržování jaderné dohody z roku 2015, kterou loni jednostranně vypověděl americký prezident Donald Trump; Írán v reakci na to přestal dodržovat některá její ustanovení.

Vysoce postavení evropští diplomaté v Bruselu podle Reuters potvrdili, že chystanou námořní misi, jejímž cílem bude chránit důležité námořní cesty, podporují také Itálie, Nizozemsko a Dánsko. Nebude podléhat Evropské unii, NATO nebo Spojeným státům. Zájem o účast v misi podle nich projevily také Španělsko, Švédsko, Polsko a Německo.

V úterý Moskva představila svůj plán, který počítá s vytvořením systému kolektivní bezpečnosti za účasti všech států regionu, tedy i Íránu, a vyzývá k likvidaci všech stálých vojenských základen cizích zemí. Bahrajn, který v Perském zálivu leží, je sídlem americké páté flotily, základny mají USA i v Kataru a v Kuvajtu.

V regionu by podle Ruska měla vzniknout »jednotná protiteroristická koalice«, která by se kromě boje s extremisty a teroristy v Perském zálivu zabývala i urovnáním konfliktů a sporných problémů. První etapou ruského plánu by bylo nastolení míru v Sýrii, Jemenu a Iráku.

V Perském zálivu by podle ruského plánu měly být pravidelně organizovány »subregionální schůzky ministrů obrany«, měly by být zřízeny horké komunikační linky a státy by se měly předem vzájemně informovat o operacích vojenského letectva a o nákupech zbraní.

(čtk)