FOTO - pixabay

Nejvíce úrazů je v zemědělství, lesnictví a rybářství

Zemědělství, lesnictví a rybářství patří k nejrizikovějším odvětvím v ČR. Loni se v těchto oborech přihodilo 2341 pracovních úrazů na 100 tisíc pojištěnců. V zemědělství je zároveň nejdelší průměrná délka pracovní neschopnosti, která čítá 55,9 dne.

Vyplývá to z údajů Českého statistického řadu a Státního úřadu inspekce práce za rok 2018. Zemědělství, lesnictví a rybářství je nejrizikovější a zároveň 22. nejmenší skupina povolání v České republice, kde v souhrnu pracuje zhruba 100 tisíc lidí. Skoro 80 procent všech úrazů se tu přihodí kvůli špatně odhadnutému riziku při práci.

»Mezi statisticky nejčastější příčiny úrazů patří nebezpečné postupy na pracovišti, například práce bez řádného ochranného vybavení pro zaměstnance, ať už to jsou obličejové štíty pro dřevorubce nebo dýchací masky pro čištění odpadních zemědělských jímek,« uvedl Lubomír Winkler ze společnosti Ardon Safety. Nejvážnější úrazy jsou při manipulaci se zemědělskými stroji, například během vyprošťování zaseknutých předmětů, následuje zacházení s velkými plemennými zvířaty, doplnil školitel bezpečnosti práce z inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas Petr Kaňka. Nebezpečné postupy jsou patrné také při práci se zemědělskou technikou, zejména v blízkosti elektrického vedení.

V těchto oblastech nelze vždy přesně definovat situaci, jde jí do značné míry předcházet, proto jsou tam zásady a principy bezpečnosti při práci ještě důležitější než v ostatních odvětvích, kde téměř na sto procent lze rizika dopředu odhadnout,« řekl k tomu Haló novinám předseda poslanců KSČM, místopředseda zemědělského výboru Sněmovny Pavel Kováčik. Je přesvědčen o tom, že v zemědělství není možné úplně s jistotou říci, jak se »třeba zachová kráva, se kterou zemědělec zachází, nebo kombajn na poli, jestli to či ono chytne od zadřeného ložiska, nebo jestli strom v lese padne přesně na místo, kam to lesníci spočítají«. To podle něj nikdy nelze úplně přesně určit, proto je tam úrazovost vyšší, a proto je také důležitější, aby se v zemědělství, lesnictví a rybářství více kladl důraz na bezpečnost práce.

»Každoročně evidujeme desítky případů s přímým ohrožením života, například když traktorista na poli porazí sloup vysokého napětí. Vedle vážných úrazů vznikají i vysoké majetkové škody, které se při jediné události na zemědělské ploše mohou vyšplhat až na desítky milionů korun. Značné množství případů, kdy nastane kontakt techniky s elektrickými dráty, registrujeme také při stavbách silnic a dálnic. I zde hrozí neopatrné obsluze strojů smrtelné úrazy kvůli dotyku s elektrickým vedením,« uvedl vedoucí oddělení bezpečnosti práce z energetické společnosti E.ON ČR Stanislav Vodrážka.

Každá desátá neschopenka je »úrazová«

Kováčik tvrdí, že předpisy a principy týkající se bezpečnosti práce jsou i v těchto odvětvích desítkami let vyprecizovány na všechny možné situace, a slabina nebývá v předpisech, ale v tom, »jak jsou dodržovány pracovníky a kontrolovány vedoucími pracovníky, případně příslušnými kontrolními orgány«. Větší důraz by tedy spíš kladl na školení, kontrolu a výsledný dohled zodpovědných pracovníků na pracovištích a kontrolních institucí.

Úrazy v práci někdy zaměstnavatelé odmítají uznat jako pracovní. »V praxi se běžně setkáváme s tím, že zaměstnavatelé odmítají uznat úraz jako pracovní, například o úrazu odmítnou vystavit záznam. V tom případě se pak musí poškozený složitě obracet na bezpečnostní techniky či inspektorát bezpečnosti práce. Ti nejvíc nepoctiví navíc tlačí poškozeného, aby sám ukončil pracovní poměr, protože kvůli zranění na svou práci nestačí. A samozřejmě mu pak odmítají vyplatit 12 platů jako odstupné,« uvedl expert na odškodnění z firmy Vindicia Tomáš Beck.

Češi loni strávili na neschopence celkem 77,2 milionů dní, o šest procent víc než v roce 2017. Případů pracovní neschopnosti bylo loni téměř 1,85 milionu, nejvíc za posledních deset let. Kvůli pracovní neschopnosti chybělo na pracovištích v průměru 211 tisíc lidí denně. Průměrná doba strávená na neschopence loni trvala 41,7 dne. Neschopenka z důvodu nemoci trvala v průměru 40,1 dne, zatímco kvůli pracovnímu úrazu téměř 56 dní. Většinu neschopenek vydali lékaři kvůli nemoci. Z důvodu pracovního úrazu byla loni vydána každá desátá neschopenka.

(ku)