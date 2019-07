FOTO - pixabay

Čína zmínila možnost vyslat armádu

Čínská centrální vláda včera upozornila, že čínská armáda by mohla být vyslána k potlačení demonstrací v poloautonomním Hongkongu.

Informoval o tom list The Daily Telegraph, podle nějž jde o první takové prohlášení Pekingu od začátku protestů obyvatel Hongkongu proti zákonu, který by umožňoval vydávání lidí obviněných z trestných činů do pevninské Číny. Čínští vojáci by mohli být v Hongkongu nasazeni na žádost tamní vlády, v níž převládají přívrženci Pekingu.

Čínské ministerstvo obrany uvedlo, že vývoj v bývalé britské kolonii, která v roce 1997 přešla pod čínskou správu, podrobně sleduje. Ministerstvo rovněž poukázalo na to, že hongkongská vláda má právo přivolat na pomoc čínskou armádu, aby udržela ve městě pořádek.

Čínské ministerstvo obrany přišlo s těmito komentáři na včerejší tiskové konferenci, která se konala v Pekingu u příležitosti zveřejnění Bílé knihy o národní obraně.

Účastníci masových demonstrací již několik týdnů v Hongkongu požadují úplné stažení kontroverzního návrhu zákona, který by umožňoval vydávání lidí podezřelých z trestného činu do pevninské Číny. Kritici extradičního zákona se obávají, že by norma narušila právní nezávislost poloautonomního Hongkongu a že podezřelí vydaní do Číny by tam mohli prý čelit nespravedlivým, politicky motivovaným procesům. Demonstranti rovněž požadují vyšetření policejních zásahů proti účastníkům protestních akcí a odstoupení pročínské správkyně Hongkongu Carrie Lamové.

Demonstrace již několikrát přerostly v násilí. Například byl zhanoben čínský státní znak, ale i vlajky Číny. Stále více protivládních demonstrantů se do ulic vydává s americkými vlajkami.

Čínská lidová armáda má v Hongkongu od roku 1997 posádku, čínští vojáci se ale chovají zdrženlivě a jsou jen zřídka vidět na veřejnosti. Vláda v Pekingu doposud ujišťovala, že hongkongské úřady si dokážou se situací poradit sami, a vysoce kontroverzní možnost nasazení vojáků nezmiňovala.

