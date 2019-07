FOTO - pixabay

EK podá stížnost na Španělsko

Evropská komise se rozhodla podat stížnost k soudu EU na Španělsko kvůli třem jeho městům, která podle ní neplní limity pro čistotu ovzduší.

Kritika EK se týká Madridu, Barcelony a města El Prat de Llobregat, které je součástí barcelonské aglomerace. Evropská komise už loni rozhodla podat stížnost k Soudnímu dvoru EU kvůli neplnění požadovaných limitů v kvalitě ovzduší na šest zemí (Německo, Francie, Itálie, Rumunsko, Maďarsko a Británii). Španělsko se tehdy na poslední chvíli zachránilo slibem, že radnice zavedou příslušná opatření. Uspokojivé řešení tehdy navrhla i ČR a Slovensko, takže i ony se tehdy stížnosti EK k soudu vyhnuly.

Minulý měsíc ale vyvolalo v Bruselu znepokojení rozhodnutí nové madridské radnice zrušit omezení pro vjezd do centra města, které s cílem zlepšit kvalitu ovzduší zavedla předchozí radnice. Komisař EU pro životní prostředí Karmenu Vella proto tento měsíc poslal dopis španělské ministryni pro životní prostředí Terese Riberaové, aby situaci řešila. Ta se obrátila s příslušnou výzvou na starostu Madridu a na katalánskou vládu. Tyto kroky ale EK neuspokojily, uvedl včera deník La Vanguardia. Nové opatření omezující vjezd do vyznačených zón v centru Madridu začalo platit loni 30. listopadu, od poloviny března se tam začaly za jeho porušení vybírat pokuty (předtím dostávali řidiči pouze upozornění). Ty ale nové vedení radnice od 1. července zrušilo na tři měsíce, během nichž neměly být pokuty vybírány a během nichž chtělo představit nový ekologický plán, jenž by EK uspokojil.

(čtk)