Jako králíci z klobouku

Středeční lánská schůzka prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše (ANO) nezměnila nic v situaci kolem výměny ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD).

Novinářům to řekl předseda ČSSD Jan Hamáček. Zopakoval, že ČSSD trvá na jmenování Michala Šmardy novým ministrem kultury a zdůraznil, že to nejsou sociální demokraté, kdo záležitost prodlužuje. Neočekává ale, že by vedení strany rozhodlo o případném odchodu z kabinetu. Žádost o schůzku se Zemanem nyní Hamáček neplánuje.

»Jako králíci z klobouku. Asi tak se dá hodnotit nominace na ministra kultury. ČSSD prostě vytáhla jméno. Možná dobrý starosta Šmarda, rozhodně však ne odborník na kulturu. Organizace několika festivalů není pro prezidenta zárukou odbornosti. Naše kulturní scéna si zaslouží odborníka, a ty nejde jen tak tahat z klobouku jako králíky. Kouzlo se holt nepovedlo. Je třeba ocenit rozvahu prezidenta, se kterou ke jmenování přistupuje,« zhodnotil poslanec KSČM Ivo Pojezný.

Hamáček se setkal s Babišem, který ho informoval o svém jednání v Lánech. »Neřekl mi o moc více, než napsal na svůj Twitter,« řekl o debatě s premiérem. Babiš ve středu na sociální síti uvedl, že Zeman potvrdil odvolání Staňka k 31. červenci, jmenování nového ministra ale chce řešit až v polovině srpna. Prezident zatím nepotvrdil, že by přistoupil na nominaci Šmardy, jehož jmenování Babiš na žádost ČSSD navrhl na konci května.

»Znamená to, že se od té schůzky poslední nezměnilo prakticky nic. Stále platí termín odvolání pana minstra Staňka k 31. 7. a stále není jasno o termínu jmenování pana minstra Šmardy,« řekl Hamáček. »Sociální demokracie není ten, kdo to komplikuje. My jsme udělali všechno to, co se od nás očekávalo, včetně požadovaného stanoviska předsednictva strany. V poslední době ty termíny posouvá pan prezident,« řekl.

(cik)