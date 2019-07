FOTO - Pixabay

Senát nechce měnit distribuci léčiv do lékáren

Snahu poslanců změnit systém distribuce léčiv do lékáren horní komora odmítla. Novela, která má také umožnit úhradu léčebného konopí z pojištění, se tedy vrací k novému hlasování do Sněmovny.

Horní komora chce navíc umožnit pacientům, aby si mohli vybrat, kteří lékaři a lékárníci budou moci nahlížet do pacientových lékových záznamů. Návrh senátorů Jitky Seitlové a Václava Hampla (oba KDU-ČSL) má umožnit, aby pacient mohl souhlas s nahlížením do lékového záznamu udělit všem lékařům a lékárníkům, nebo pouze vybraným. Souhlas by mohl udělit kdykoliv a kdykoli jej i odvolat. Senátoři to zdůvodnili mj. obavami ze zneužití možnosti zjistit, jaké léky pacient bere.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) byl proti této úpravě s tím, že současný režim nahlížení do lékových záznamů je dostatečně zajištěn například před komerčním zneužitím mj. pod pokutou až 20 milionů korun. Přístup do záznamů nemají podle něj provozovatelé lékáren a nemocnic. »Byla by škoda, kdybychom lékárníky z toho vyautovali,« uvedl Vojtěch. Vládní novela má v duchu původního záměru zajistit, že ošetřující lékaři a lékárníci budou sdílet údaje o lécích, které má pacient předepsané. Smyslem je zabránit předepisování léků, jejichž vzájemné užívání by mělo nežádoucí účinky na pacienta.

Senát se v souladu s ministerstvem zdravotnictví postavil proti úpravě poslance KSČM Daniela Pawlase, která se týkala zajištění dostupnosti léčiv. Podle poslance by se každý distributor léčivých přípravků mohl v dobrovolně převzaté povinnosti veřejné služby zavázat k zásobování lékáren do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky. O tuto úpravu žádala Česká lékárnická komora. Zpravodaj Peter Koliba (ANO) uvedl, že Pawlasův návrh by »ohrozil určitým způsobem dostupnost léků, především ve velkých nemocnicích, přes dobrý úmysl, jistě, že ta situace není dořešena, ale jak uváděl pan ministr, tak se připravuje nový zákon, který by tuto situaci měl řešit komplexněji. V tuto chvíli by zavedení platnosti toho pozměňujícího návrhu podstatně zhoršilo stávající situaci«.

Proč je se zajištěním dostupnosti léků problém?

»Myslím si, že distribuce léčiv v ČR není v kvalitním stavu, jak by si pacienti zasloužili. Můj pozměňovací návrh je potřebný, zajistí zásobování všech pacientů v ČR v lékárnách v místě bydliště. Minimalizuje rizika, spojená s výpadkem dodávek, zajištěných jediným dodavatelem. Je plně podporován ČLK, stavovskými a odbornými sdruženími a spolky,« odůvodnil svůj požadavek Pawlas ve Sněmovně s tím, že je prověřený, protože vychází ze zkušeností s obdobnými systémy v SRN, v SR, v Maďarsku, Rumunsku a jiných zemích EU – jak ve státech se silnou ekonomikou a vysokými cenami léčiv, tak i zdrojovými státy pro reexport. Sněmovnu Pawlas přesvědčil, senátory nikoli.

Sněmovna do novely také vložila ustanovení, podle něhož má být hrazeno léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění, avšak ne v plné výši. Pojišťovny mají platit z 90 procent cenu 30 gramů léčebného konopí pro jednoho pacienta. Případné vyšší množství konopí až do 180 gramů by podléhalo souhlasu revizního lékaře. Podle ministerstva zdravotnictví by plná úhrada 180 gramů měsíčně na jednoho pacienta vyšla na 1,3 mld. Kč ročně, zatímco přijaté většinové hrazení bude stát pro 3000 pacientů kolem 200 mil. Kč ročně. Počet pacientů, kteří užívají léčebné konopí, se k letošnímu květnu zvýšil na 665 a lékaři jim předepsali přes pět kilogramů konopí. Loni za celý rok to bylo 447 pacientů a 4,8 kilogramu předepsaného konopí. Podle odborníků však chybí data o úspěšnosti léčby, zejména u rakoviny. Konopí se předepisuje i lidem s roztroušenou sklerózou a AIDS. Většina pacientů je má na chronickou bolest, na níž nezabírají jiné léky.

