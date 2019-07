FOTO - archiv

Lužickou nemocnici může zachránit půjčka od kraje

Pokud vše dobře půjde, může Krajská zdravotní převzít zkrachovalou Lužickou nemocnici v Rumburku už na přelomu září a října.

Starosta Rumburku Lumír Kus (ANO) od začátku upozorňuje, že Rumburk nemá na to, aby péči na Šluknovsku financoval. Loňské hospodaření nemocnice skončilo ztrátou 52 milionů korun, letos na konci května už zařízení vygenerovalo další ztrátu bezmála 18 milionů a finanční plán nemocnice pro letošní rok počítá s deficitem až 47 milionů. Nemocnice je od poloviny července v insolvenčním řízení. Podle insolvenčního návrhu dluží dalších 37 milionů korun bankám, pojišťovnám a dodavatelům.

Pokud by Rumburk měl všechny dluhy zaplatit, znamenalo by to podle Kuse zastavení investic nejen v letošním roce, ale i v následujících dvou letech. Ústecký hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) nabízí Rumburku pomoc. »Pokud by nás vedení města Rumburku požádalo, tak já si myslím, že by byla v zastupitelstvu vůle část těch peněz na úhradu letošní ztráty půjčit. Garantují, že na úhradu ztráty loňského roku peníze mají,« řekl Bubeníček. Podmínky půjčky by podle hejtmana mohly být pro město příznivé.

Podle starosty Kuse by půjčka od kraje, kterou by město mohlo postupně splácet, byla pro Rumburk jediným přijatelným řešením. »Uhradit ztrátu za loňský a letošní rok, na to město opravdu nemá,« řekl v reakci na nabídku kraje rumburský starosta. Nejprve ale potřebuje od Krajské zdravotní návrh smlouvy, aby ji mohl nechat posoudit právníkům, teprve pak ji může předložit do rady a zastupitelstva. »Je to ošemetné, je tam trestní odpovědnost zastupitelů,« doplnil Kus. Je třeba to řešit co nejrychleji, aby se ztráty nemocnice dál neprohlubovaly, uvedl.

Krajská zdravotní je podle generálního ředitele Petra Fialy připravena převzít část nemocnice a polikliniky, potřebnou pro zajištění péče, a část smluvních vztahů včetně těch s pojišťovnami a zaměstnanci. »Jsme připraveni v Rumburku provozovat zdravotní péči v oborech vnitřního lékařství – tedy interny, chirurgie a v současnosti fungující multioborové jednotky intenzivní péče, ošetřovatelskou péči a ambulance, které jsou v provozu,« dodal Fiala. Krajská zdravotní podle něho do pondělí připraví návrh smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí části nemocnice. Pak už bude záležet na zastupitelstvu v Rumburku, jak se k nabídce postaví.

Lužická nemocnice je ve stoprocentním vlastnictví města, které do ní za posledních 15 let dalo zhruba 200 milionů korun. V loňském roce bylo v Rumburku hospitalizováno 5260 pacientů, dalších bezmála 33 000 ošetřily ambulance. Výkony nemocnice v posledních letech klesají a ztráty se prohlubují. Navzdory problémům se ji ale podle ředitele Petra Dubravce daří udržet v provozu, i když teď trochu omezeném kvůli dovoleným. Pokud by město rozhodlo o uhrazení loňské ztráty, měla by nemocnice fungovat až do případného převzetí. Je to ale třeba řešit co nejrychleji, než soud jmenuje insolvenčního správce, dodal Dubravec.

(ng)