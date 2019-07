Je premiér Babiš schizofrenní?

Nerada používám termíny z oblasti medicíny, ale opravdu mě nenapadá jiný termín pro chování premiéra Babiše k dění v Evropské unii. Připomeňme si to.

Nejdříve premiér Babiš odmítal na předsedu Evropské komise Franse Timmermanse, protože prosazoval migraci. Dále premiér Babiš vystoupil radikálně na Evropské radě proti přijetí plánu na klimaticky neutrální EU do roku 2050.

Nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ve svém projevu přinesla ještě radikálnější návrhy na ochranu klimatu, v oblasti migrace prosazuje sjednocení azylové politiky a solidaritu a prosazuje další integraci EU.

Není tedy divu, že Frans Timmermans pochválil Ursulu von der Leyen za její návrhy a prohlásil, že se těší na spolupráci. Neboť není tajemství, Frans Timmermans bude místopředsedou Evropské komise.

Přesto europoslanci za ANO 2011 hlasovali pro schválení Ursuly von der Leyen předsedkyní Evropské komise. Premiér Babiš ji velmi prosazoval a vyjádřil radost nad jejím zvolením. Na obědě s velvyslanci EU se pak přihlásil k ambiciózním cílům v ochraně klimatu.

ANO 2011 je součástí nové liberální frakce RENEW, která je nejvíce federalistickou frakcí v Evropském parlamentu. Přitom premiér Babiš často kritizuje další posílení evropské integrace.

To přece není normální, pohybovat se v takto protichůdných pozicích a jeden týden tvrdit něco, aby za týden přivítal zvolení někoho, kdo prosazuje pravý opak. Ale možná je to jen premiérovo nutkání říkat publiku vždy to, co chce slyšet, dělat líbivé kroky a doufat, že si to lidé nespojí dohromady.

Ať už tyto zmatené postoje premiéra mají jakýkoli původ, převzal odpovědnost za budoucí fungování Evropské komise, a to i za návrhy, které mohou výrazně poškodit český průmysl, zdražit lidem vytápění a další produkty.

A já bych ráda věděla, zda svým eskamotérským měněním názorů vybojuje také něco pro Českou republiku. Zatím je výsledek nula. Ani nevíme, koho bude Česká republika kandidovat na funkci člena Evropské komise. A to, že se nyní obsazují důležité úřednické funkce na postech ředitelů kabinetů jednotlivých členů Komise, ve Strakově akademii nejspíš vůbec nevědí.

Takže musíme premiérovi připomínat, aby skutečně hájil české zájmy, a ne jen pronášel silná slova.

Kateřina KONEČNÁ, europoslankyně a místopředsedkyně ÚV KSČM