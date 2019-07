Marka štípl komár

Facebook, společnost Marka Zuckerberga, dostala pokutu za porušení ochrany soukromí v souvislosti s kauzou britské firmy Cambridge Analytica. Americké úřady ji vyměřily na pět milionů dolarů, asi 115 miliard korun. Britská firma měla využít data z téměř 90 milionů profilů na Facebooku při vývoji softwarových nástrojů pro podporu kampaně Donalda Trumpa během volby amerického prezidenta. Měla je využít jako podporu pro analýzu preferencí voličů, ve skutečnosti prý šlo o ovlivňování jejich rozhodování. Měla prsty i v jiných politických kauzách.

Shromažďování osobních dat je ale dneska běžná věc. Každá aplikace nebo sociální sítě shromažďují data přihlášení, osobní údaje, fotografie, atd., na ulicích nás sledují kamery. Na úřadech vyplňujete mnohastránkové formuláře s podrobnými osobními údaji, všude dáváte informovaný souhlas.

Facebook shromažďuje data a poskytuje je dál a určitě mnohem víc než jiné aplikace. Stačí se podívat jenom do oprávnění, která Facebook vyžaduje. Na druhou stranu, ten, kdo má profil na Facebooku, podepsal pravidla a podmínky užívání, zároveň souhlas s využitím dat pro účely Facebooku. Všechno je v podmínkách, které je potřeba číst. Ale protože je to dlouhé jak týden před výplatou, tak to nikdo nečte.

Jedná se prý o rekordní sankci, kterou americká obchodní komise vyměřila. Je navržena tak, aby Facebook zcela přehodnotil svůj přístup k osobním informacím a do budoucna podobným pochybnostem předešel. Google dostal pokutu 112 miliard korun za zneužívání mobilního operačního systému Android k »zabetonování« dominantní pozice v internetovém vyhledávání. Tyhle firmy to ale bolet nebude, Zuckerberg se musí smát. Vtipně to okomentoval jeden ze čtenářů. »Před chvilkou mě štípl komár. Myslím, že Mark se teď cítí nějak podobně.« Příjmy Facebooku totiž přesáhly v roce 2018 55 miliard dolarů.