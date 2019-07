KSČM podporuje vodní dopravu

Podle názoru KSČM je rozvoj vodní dopravy ve veřejném zájmu. Dlouhodobě podporujeme rozvoj vodní dopravy, a to jak plavebních stupňů na Labi, tak přístavů. Největším problémem, na který stále upozorňujeme, je neexistence koncepce dopravy. V tomto případě je myšlena koncepce vodní dopravy. O tomto módu dopravy se zmiňuje dokument Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem na rok 2050. Ministerstvo dopravy sice návrh koncepce představilo, ale k tomuto materiálu se mělo vyjádřit ministerstvo životního prostředí a zapracovat do něho materiál o ochraně evropsky významných lokalit, a to do konce června. Poté by měla tento dokument projednat vláda.

KSČM podporuje vodní dopravu i z důvodu relativně nízkého vlivu na životní prostředí.

Věřím, že svůj význam má již schválená novela o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, kde jsou plavební stupně Děčín a Přelouč mezi prioritními stavbami. Dalším významným krokem, ke kterému přistoupilo ministerstvo dopravy, je to, že na rozdíl od předchozích let posílilo kompetence státních podniků Povodí Labe, Moravy, Vltavy. Na tyto podniky by v budoucnu mělo přejít investování do vodních cest.

Vodní stavby a díla mají podporu jak odborné veřejnosti, tak i politickou. To potvrdila setkání v Přelouči a v Děčíně, kde byla podepsána Memoranda o rozvoji a budoucnosti vodní dopravy, tzv. Přeloučské desatero.

S rozvojem vodní dopravy počítá do budoucna i Pardubický kraj, který plánuje spojit všechny módy dopravy v jednom městě a to v Pardubicích - jedná se o železniční, vodní, leteckou a silniční dopravu.

Když mluvíme o problémech spojených s výstavbou, nesmíme zapomenout na velký podíl ekologických uskupení, které brání ve výstavbě. Například u plavebního stupně Přelouč je tomu více jak 15 let, kdy tato uskupení řešila problematiku lokality Slavíkových ostrovů a stále napadala územní rozhodnutí. Ředitelství vodních cest však nyní připravuje plán s šetrnějším řešením, se kterým budou souhlasit i ochránci přírody.

Květa MATUŠOVSKÁ, místopředsedkyně hospodářského výboru Poslanecké sněmovny (KSČM)