Rozčilení a zákulisní tahy předsedy Fialy

Zrušme přímou volbu prezidenta, volají Fialovi občanští demokraté. Protože má silnější mandát, moc si dovoluje. Měl by být panákem, který přijímá velvyslance, jmenuje bezodkladně ministry, pověřuje automaticky vítěze nejlépe si stojící strany k sestavení vlády - a zahrají se mu, když vejde »na scénu«, fanfáry »z Libuše«. Za to může spát v Lánech a chce-li i na Hradě, vozit se v lepších limuzínách a mít lepšího krejčího. Tak to pan Fiala myslel?

Prezident si ovšem, ač nejsme v prezidentském systému, vydobude takové místo, jaké odpovídá jeho schopnostem a naturelu. Ten parlamentem volený, stejně jako všelidovým hlasováním. Havel zvolený parlamentem v prvních letech »po listopadu« ovlivňoval politiku velmi výrazně. Až přišel do čela vlády Klaus a docházelo ke tření. Klaus jako prezident nebyl jen loutka, i když do funkce prošel »s odřenýma ušima«. Jakmile se posadil na Hrad, ovlivňoval leccos. Zeman není jiný. Jen je poněkud svéráznější.

Postoj předsedy Fialy jen dokazuje, že se tato strana nesmířila s tím, že zákulisní jednání nejsou na pořadu dne, že prezident »demokraty« neposlouchá. Takový bezbarvý Drahoš by je respektoval a dělal to, co se na něm chce, a ještě by se svými nadbytečnými brejličkami vypadal dobře na známkách. Úplně si ho dokážu představit v roli nejvyššího muže našeho státu. A dobře si vzpomínám, jak se mu napříč národem (a to dokonce i mezi jeho voliči a sympatizanty) říkávalo »želé«. Tak nějak v duchu této přezdívky by jistě vypadala i jeho politika, kdyby ho před rokem a půl Miloš Zeman v přímé volbě neporazil. A jistě by býval Drahoš také přijal radu, jak se zbavit Babiše, a tak splnil své zadání.

Když to ovšem nejde přes prezidenta, musí být Babiš svržen jinak. Pokud se spojí, alespoň podle Fialy, všichni »demokraté«, pak ANO dozajista propadne a zbude volné pole - zřejmě o to jde - pro jeho ODS. Vždyť tato strana je přece jako dělaná pro vládnutí naší zemi. Koneckonců, to v minulosti jasně dokázala. Jaké to bylo období, když se předseda vlády jmenoval Topolánek nebo Nečas, si všichni dobře pamatujeme. A zdaleka nejde jen o kmotry, že…?

Vraťme se ale do současnosti. ODS totiž není ve své snaze jediná. Vedení »demokratů« chtějí ovšem převzít i jiní »vlčáci«. Piráti se tím netají. Míří vysoko, o to tvrdší jednou bude jejich pád.

S kým tedy Fiala chce jít ruku v ruce? S lidovci, kteří se možná nedostanou ani do Sněmovny? S TOP 09, která je na tom, podle aktuálních průzkumů, stejně? Možná získá šéf »ódeesky« Starosty, protože ani Okamura s nimi nepůjde. Necítí se totiž jako takový »demokrat«. Pak zbývá už jen ČSSD, která jde s každým zleva či zprava. Ovšem pouze, když dostane vládní funkce, a sem tam nějaké ty nevládní. Tak tomu vždy bylo – a není důvod myslet si, že tomu jako mávnutím kouzelného proutku bude v blízké budoucnosti jinak…

Co dodat? Že přímá volba je konec s licitacemi a zákulisními schůzkami v obou komorách parlamentu. Proto tedy takové rozčilení u předsedy Fialy, který to bez záplavy »krásných slov« a podivných kuloárních jednání zřejmě ani jinak neumí.

Petr KOJZAR